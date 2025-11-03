Sakarya'da korku dolu anlar: Sahibinin elinden kaçan köpek 15 yaşındaki çocuğa saldırdı!

  1. Anasayfa
Sakarya'da korku dolu anlar: Arifiye ilçesinde sahibinin elinden kaçan köpeğin saldırısına uğrayan 15 yaşındaki çocuk, babası tarafından kurtarıldı.

Sakarya'da korku dolu anlar: Arifiye ilçesinde sahibinin elinden kaçan köpeğin saldırısına uğrayan 15 yaşındaki çocuk, babası tarafından kurtarıldı.O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Ekim'de saat 18.00 sıralarında Arifiye ilçesindeki, oto sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayide esnaflık yapan K.T., yanındaki oğlunu çay alıp gelmesi için çay ocağına gönderdi. Dükkandan çıktıktan kısa süre sonra çocuk, sahibinin elinden kaçtığı iddia edilen köpeğin saldırısına uğradı. Oğlunun çığlıklarını duyan K.T. ve çevredeki esnaf koşarak köpeği uzaklaştırdı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bacağından yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olan çocuğa pansuman yapılarak kuduz aşısı takibi başlatıldı.

