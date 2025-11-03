  1. Anasayfa
Son dakika haberi... Balıkesir'de hissedilen deprem: AFAD'dan açıklama!

Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.35'te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin 11.02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, İzmir, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

