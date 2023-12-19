Sahne Alamayan Songül Karlı İsyan Etti: Onlar Benden Daha Açık Giyiniyor

Songül Karlı gündem olacak açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son dönemde işlerinin azaldığına dikkat çeken ünlü isim piyasadaki diğer sanatçılara sitem etti. Önceki gün çıkan haberlerle ilgili Songül Karlı bir açıklama yaptı. Şarkıcı, "Bu hep bilinir evet sanatçılar birbirinin işini keser" dedi ve son yıllarda işlerinin azaldığını söyledi. Karlı, "estetik yaptırdı" söylentileriyle ilgili de konuştu.

Songül Karlı, prodüktörlüğünü Hayrettin Güneş üstlendiği yedi farklı türküden oluşan yeni albümünü Grand Müzik etiketiyle piyasaya sürdü. Songül Karlı, Mustafa Arapoğlu’nun düzenlediği ve Erkan Nas yönetmeni olduğu bir klip sonrası açıklamalar yaptı.

"Hep Aynı İsimlere Sahne Veriliyor"

Songül Karlı, ‘Sanatçılar birbirinin işini keser mi? Böyle bir şey ne yazık ki var. Yıllardır sanatçılar birbirinin önünü keser. Eskiden biz bayi toplantılarından başımızı kaşıyamaz, sevmediğimiz insanlara bile iş paslardık. Şimdi ‘Menajerini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim’ gibi bir durum oldu. Hep aynı isimlere sahne veriliyor. Zamanında benim de işlerim engellendi.

"Diğer Sanatçılar Benden Daha Açık Giyiniyor"

Ünlü şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Songül Karlı açık giyinmiş", "Diğer kadın sanatçılar benden daha açık giyiniyor, onları neden görmüyorlar?"

Haberin Devamı

Bu nedenle sürekli olarak bunlarla anılıyorum. İyi düşünelim, onların da işlerinin gücü uygun olsun. Son iki yılda, her şey kötüleşmeye başladı. Allah, bizi iyi insanlarla karşılaştırsın."