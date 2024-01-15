Sahibi ölen köpeğin vefası, görenleri duygulandırdı

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan Zeliha Yılmaz 52 gün önce vefat etti. 3 aylıkken alınan ve Poli ismini verdikleri Alman kurdu cinsi köpek 52 gündür sahibinin mezarından ayrılmıyor.

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Sahibi ölen köpeğin vefası, görenleri duygulandırdı

Bursa’nın İznik ilçesinde 52 gün önce vefat eden Zeliha Yılmaz’ın Poli ismindeki köpeği mezarından ayrılmıyor.
3 aylıkken aldıkları ve Poli ismini verdikleri Alman kurdu cinsi köpeğe 3,5 yıl boyunca evladı gibi bakan 81 yaşındaki Zeliha Yılmaz; 52 gün önce vefat etti. Sahibini kaybeden Poli, her gün evlerinden 500 metre uzaklıktaki Zeliha Yılmaz’ın yattığı mezarlığa giderek, kabri başından ayrılmıyor.

Sahibi ölen köpeğin vefası, görenleri duygulandırdı

Babaannesinin mezarını ziyaret eden torun Ziya Yılmaz, “Babaannemin mezarına geldiğimde, Poli’yi mezarı başında yatarken gördüm. Kendim de bu duruma şaşırdım. Ben arabama binmeme rağmen, köpeğimiz Poli peşime takılarak gelmedi ve mezarı başında kaldı” diye konuştu.

Sahibi ölen köpeğin vefası, görenleri duygulandırdı

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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