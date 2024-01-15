MİT'ten açıklama! 9 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Peyman Bagok kod adlı Terörist etkisiz hale getirildi!

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) yaptığı açıklamada, 9 askerin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde yapılan operasyonlarda, terör örgütünün sözde sorumlusu Hülya Mercen çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

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MİT'ten açıklama! 9 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Peyman Bagok kod adlı Terörist etkisiz hale getirildi!

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) 9 askerin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi
MİT’in Irak’ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, örgütün Türkiye’ye yönelik faaliyetlerinin yönetildiği Kuzey Sevk ve İdare Karargahı YJA-Star sözde Sorumlusu Peyman Bagok kod adlı Hülya Mercen etkisiz hale getirildi.

BİRÇOK EYLEMİN BAŞ FAİLİYDİ

Terörist Mercen, Türkiye kırsalında faaliyet gösterdiği 1991-2001 döneminde özellikle Tunceli kırsalında Türk askerlerinin şehit edildiği birçok eyleme katıldı. Türkiye ve Irak’ın kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı düzenlenen çok sayıda eylemi planlayarak bizzat katıldı. Bu eylemler neticesinde MİT, birçok kanlı eyleme katılan Hülya Mercen’i hedef listesine aldı.
MİT’in saha ajanları PKK’lı Mercen’in Metina’da olduğunu tespit etti. Mercen, yakın takibe alan MİT, alandaki ağını kullanarak Mercen’in yakın çevresine sızdı. Terörist Hülya Mercen’in, PKK’nın sözde Orta Saha sorumlusu olarak Türkiye’ye geçeceği istihbaratı alan MİT bunun üzerine operasyon için düğmeye bastı.

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Bölgedeki ajanlar Mercen’in hareketliliğini MİT’e bildirdi. MİT ve TSK’nın koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonla terörist Hülya Mercen, Metina’da etkisiz hale getirildi.
32 yıldır PKK dağ kadrosunda yönetici olarak faaliyet gösteren Mercen’in, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirilmesi, örgütün silahlı kanadında işleyiş bozukluklarına neden oldu.

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YJA-Star sözde Sorumlusu Peyman Bagok kod adlı Hülya Mercen Örgüt bünyesinde kritik önemde olan Hülya Mercen, HPG Askeri Konseyi ve YJA-STAR Konseyi üyeliklerinin yanı sıra kadınlara yönelik faaliyet gösteren PAJK Meclisi’ne de üyeydi. Aynı zamanda Zap alanında kadın örgüt mensuplarından da sorumlu olarak da faaliyet yürütüyordu. Son olarak PKK Kuzey Sevk ve İdare Karargahı’nda kadın teröristleri komuta eden terörist Mercen’in, MİT tarafından etkisiz hale getirilmesi, örgütte yönetim boşluğuna neden oldu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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