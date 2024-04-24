Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Alman vatandaşlığı yasası kıymetli bir adım”

Erdoğan ile Steinmeier, Ankara’da bir araya geldi. İki lider, genel konularadan Orta Doğu’da yaşananlara ve Almanya - Trükiye ilişkilerini değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’daki Türk nüfusuna dikkat çekti. Yeni yasanın önemli bir adım olduğunu aktardı. Ayrıca Erdoğan, gurbetçi vatandaşlara da seslenmeyi ihmal etmedi. İşte Cumhurbaşkanı’nın o sözleri;

ALMAN VATANDAŞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

“Turizm alanındaki işbirliğimiz her geçen gün gelişmektedir. 2023'te 6 milyon aşkın Alman turisti ülkemizde ağırladık. Almanya'yla ikili ilişkilerimizin en müstesna ortak paydası güçlü beşeri bağlarımızdır. 63 yıl önce Sirkeci Garı'ndan uğurladığımız insanlarımızın sayısı 3,5 milyona ulaştı.

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Türk toplumu gurbetçilikten çıkarak Almanya'nın sosyal, ekonomik, kültürel ve akademik hayatında kritik rolleri üstlenmeye başladı.

Vatandaşlarımızın kültürden sanata, siyasetten bilim ve ticarete kadar her alanda önemli başarılarına şahit oluyoruz. Alışılagelmiş kalıpları yıkan, önyargıları kıran Türkiye-Almanya arasında beşeri köprü vazifesi gören tüm vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz.

Türk toplumunun eşit katılımlı entegrasyonuna önem veriyor teşvik ediyoruz. Yeni Alman vatandaşlığı yasasını kıymetli bir adım olarak görüyoruz.”

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