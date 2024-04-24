Amerika sözünden vazgeçmiyor: 1915 olaylarına tekrardan “soykırım” dedi…

Amerika birleşik Devletleri’nde başkan değişiyor. Fakat düşünce değişmiyor. Her başa gelen başkan, 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelendiriyor. İşte Joe Biden’ın son açıklaması…

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Amerika sözünden vazgeçmiyor: 1915 olaylarına tekrardan “soykırım” dedi…

Amerika Başkanı Joe Biden, bugün basına açıklamalarda bulundu. Geçmişte olduğu gibi 1915 olaylarını yine “soykırım” şeklinde nitelendirdi. “Büyük Felakat” tanımlamasını yapan Biden’a Türkiye’den tepki ise gecikmedi.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, mesajını Ermenice paylaştı. Biden, Büyük Felaket anlamına gelen “Meds Yeghern” yorumunu yaptı.

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BİDEN, TEKRARDAN SOYKIRIM DEDİ

Joe Biden, ABD Başkanı olduğu 2021 yılından bu yana 1915 olaylarına soykırım gözüyle bakıyor. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında da aynı şekilde tanımlama yapmıştı. Biden,

“İnsanlık tarihinin en karanlık bölümlerinden birini yaşadıktan sonra hayatta kalanlar, dünyamız için daha iyi bir gelecek kurmaya başladı. Cesaret ve bağlılıkla hayatlarını yeniden inşa ettiler.

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Kültürlerini korudular. Bizimki de dahil olmak üzere dünya çapındaki ulusların yapısını güçlendirdiler ve 109 yıl önce bugün başlayan kitlesel zulmün bir daha tekrarlanmaması için hikayelerini anlattılar. Bu bizim kutsal taahhüdümüz olmaya devam ediyor.

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ABD, bugün ve her gün insan haklarını savunmaya ve hoşgörüsüzlüğe karşı sesini yükseltmeye devam edecek. Nefreti ve dehşeti umutla ve iyilikle karşılamaya devam edeceğiz. Onurlu, güvenli ve saygıyla yaşayabileceği bir gelecek arayan herkesin yanında olmaya devam edeceğiz.”

TÜRKİYE’DEN TEPKİ GECİKMEDİ

Joe Biden’ın yaptığı açıklamalara Dışişleri Bakanlığı anında cevap cerdi. Önyargılı bir açıklama olarak nitelendiren Dışişleri Bakanlığı şunları söyledi;

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“Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamalar uluslararası hukuka da aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 1915 olaylarının meşru tartışma konusu olduğunu açık biçimde kayda geçirmiştir.

Tarihle ilgili bu ön yargılı ve tarafgir açıklamalar, iki toplum arasındaki uzlaşı çabalarına zarar vermenin yanı sıra nefret suçları işlemeye meyilli radikal grupları da cesaretlendirmektedir. Tüm tarafları, Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimize ve Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecine destek vermeye çağırıyoruz.”

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