Şadi Yazıcı Tuzla'yı uçuracak yeni projelerini açıkladı: 'Tuzla İstanbul'un en görkemli merkezi olacak'

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde AK Parti ve Cumhur ittifakının ortak adayı olan, üç dönem zarfında Tuzla'yı İstanbul'un Anadolu yakasının cazibe merkezlerinden biri haline getiren, dördüncü dönem için tekrar aday gösterilen Dr, Şadi Yazıcı "Tuzla İstanbul'un en görkemli merkezi olacak" diyerek yeni projelerini tanıttı.

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Şadi Yazıcı Tuzla'yı uçuracak yeni projelerini açıkladı: 'Tuzla İstanbul'un en görkemli merkezi olacak'

Tuzla Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Dr. Şadi Yazıcı, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Tuzla için hayata geçireceği 55 projeyi geniş kapsamlı bir toplantı ile tanıttı. Yazıcı, Tuzla’nın İstanbul’un en görkemli merkezi olacağını belirterek, “Herkesin hemfikir olduğu bir gerçek var. Tuzla’nın cazibesi arttı. Yaşamak için, çalışmak için, teknoloji için, bilim için İstanbulluların yeni adresi Tuzla. Bunu birlikte başardık. Ama yetmez. Tuzla, İstanbul’un en görkemli merkezi oluncaya kadar durmak yok yola devam” dedi.

BAŞKAN YAZICI YENİ DÖNEM İÇİN 550 YENİ PROJESİNİ AÇIKLADI

Tuzla Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr. Şadi Yazıcı, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası 5 yılda Tuzla için vaat ettiği projelerini geniş kapsamlı bir toplantı ile tanıttı. Toplantıda konuşan Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti ve MHP yöneticilerine teşekkür ederek, Tuzla halkının kendisine gösterdiği desteğe vurgu yaptı.

Şadi Yazıcı Tuzla'yı uçuracak yeni projelerini açıkladı: 'Tuzla İstanbul'un en görkemli merkezi olacak'

“TUZLA, İSTANBUL’UN EN GÖRKEMLİ MERKEZİ OLUNCAYA KADAR DURMAK YOK”

Yazıcı, 20 yıldır siyaset yaptığını ve Tuzla’ya hizmet etmeyi göğsünde bir şeref nişanı olarak taşıdığını belirterek, Tuzla’nın İstanbul’un cazibesi en yüksek yaşam merkezi haline geldiğini söyledi. Yazıcı, Tuzla Belediyesi olarak 550 birbirinden özel projeyle Tuzla’nın gelişimine katkı sağladıklarını ifade ederek, “Herkesin hemfikir olduğu bir gerçek var. Tuzla’nın cazibesi arttı. Yaşamak için, çalışmak için, teknoloji için, bilim için İstanbulluların yeni adresi Tuzla. Bunu birlikte başardık. Ama yetmez. Tuzla, İstanbul’un en görkemli merkezi oluncaya kadar durmak yok yola devam” dedi.

Şadi Yazıcı Tuzla'yı uçuracak yeni projelerini açıkladı: 'Tuzla İstanbul'un en görkemli merkezi olacak'

CHP'Lİ BAŞKAN TUZLAYI BÜYÜKŞEHİR YARDIMLARINDAN MAHRUM ETTİ

Başkan Yazıcı, yeni dönem projelerini anlattığı toplantıda şu ifadelere yer verdi:

Başkan Yazıcı, “Son 2 yılda CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı ile yaşadığımız bütün tartışmaların nedeni tam da budur. CHP’li Başkan Tuzla’nın hedeflerini, yerini anlayamadı. Tuzla’yı büyükşehir belediyesi yatırımlarından mahrum etti. Bırakın yeni yatırımları, önceki dönem başlayan yatırımları bile ihmal etti, kaderine terk etti. Bizim kavgayla işimiz yok ama hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Tuzla’nın hakkını kimsede bırakmayız. Daha önce projeleri tamamlanmış, yatırımına başlanmış işleri ısrarla takip ettik. Tavşantepe – Tuzla Metrosu, Sebze ve Meyve Hali, Hacet Deresi, Hünkar Çayırı Bağlantı Yolu, Aydıntepe Sabiha Gökçen Bağlantı Yolu, Kamil Abdüş Gölü Çevre Düzenlemesi, Benim Köyüm Benim Çiftliğim Projesi, Arıtma Tesisi Koku Giderme Ünitesi. İstediğimiz bunların yapılmasıydı. Bunların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması Tuzla’nın hakkıydı. Fakat, bize duyarsız kaldılar, Tuzla’nın yüzüne bakmadılar, işini görmediler, küçümsediler. 5 yılı böyle tamamladılar. Cumhur İttifakımızın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Murat Kurum’la görüştüm, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Tuzla’da başlatılan CHP’li başkan tarafından kaderine terkedilen işler, İstanbul muradına kavuştuğunda en öncelikli işleri arasında yer alacak. En büyük kamu kaynağını kullanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız” ifadeleriyle sözlerine son verdi.

Şadi Yazıcı Tuzla'yı uçuracak yeni projelerini açıkladı: 'Tuzla İstanbul'un en görkemli merkezi olacak'

BAŞKAN ŞADİ YAZICI'NIN YENİ DÖNEM VAATLERİ

İçmeler ve Aydıntepe Mahallelerine eğitim, spor ve rekreasyon vadisi, Beşevler Mı̇llet Bahçesı̇, Şehitler Caddesi Millet Bahçesi, İçmeler Millet Bahçesi, Fuar ve Etkinlik Merkezi, Rüveyda Fuaye ve Davet Salonu, Mahallelerimize 20 yeni park yapacağız, 40 parkı revize edeceğiz, Cami Mahallesi’ne Açık Hava Spor Tesisi, Trafik Parkı, Kaykay Park, Duyu Park, Organik Ürünler Bahçesi, Ekolojik Park Su Hasadı ve Sıfır Atık Eğitim Merkezi, Sürdürülebilir Parklar, Mahallelere Geri Dönüşüm Toplama İstasyonu, Şehit Ahmet Köroğlu Millet Kıraathanesi, İçmeler Mahallesi’ne 2 Yeni Okul, İçmeler Gençlik ve Kültür Merkezi, Youtube Stüdyosu, Gençler için Etüd Merkezleri, Ortaokul Mesleki Bilgilendirme Merkezi, Mobil Kütüphane, Çınar Parkı Bilgi Evi Sanat Merkezi, Tuzla Geneli Revizyon İmar Planı Çalışmaları, Sosyal Konut Kentsel Dönüşüm Alanları, Kavşak Düzenlemeleri, 9 Yeni Prestij Caddeleri, Cadde Aydınlatmaları, Kurban Kesim Yeri, D100 Kuzey-Güney Yeni Yol Bağlantısı, Marina – Bayramoğlu Bağlantı Yolu, İçmeler Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi, Evlerde Fizik Tedavi Hizmeti, Hasta Bakıcı Hizmeti, İhtiyaç Sahibi Tüm Engellilere Medikal Ürün Desteği, Çölyak Hastalarına Gıda Desteği, Hayvan Barınağı, Aile Üniversitesi, Kadın Girişimcilere Destek, Tuzla Yenilikçi Kadın Kooperatifçilik Desteği, Engelsiz Evler, Görme Engelliler Kütüphanesi, Yeni Evleneceklere Evlilik Paketi, Sitelerde Ücretsiz Spor Dersleri, Özel Çocuklara Binicilik Dersi, Diji Aile / Dijital Eğitim, Şifa - Mimar Sinan Fitness Salonu, Tuzla Kahvecisi, Taziye Evleri.

Sevilen başkan Şadi Yazıcı, adaylığının ardından Tuzla’da büyük bir coşkuyla karşılandı!Sevilen başkan Şadi Yazıcı, adaylığının ardından Tuzla’da büyük bir coşkuyla karşılandı!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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