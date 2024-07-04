Osmaniye'de dehşet kaza: Kamyon köprüden aşağı yuvarlandı!

Osmaniye'de bir kamyonun köprüden düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Kaza, saat 04.00 sıralarında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Düziçi gişeleri mevkilisinde meydana geldi.
İKİ KÖPRÜ ARASINDAKİ BOŞLUKTAN AŞAĞI DÜŞTÜ
Vehbi S. idaresindeki 68 ABV 798 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Kamyon, önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, daha sonra karayolunda bulunan iki köprü arasındaki boşluktan yola uçtu.
SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI YERDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada şoför Vehbi S. hayatını kaybetti.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber