Osmaniye'de dehşet kaza: Kamyon köprüden aşağı yuvarlandı!

Osmaniye Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Düziçi gişelerinde meydana gelen feci kazada, iki köprü arasındaki boşluktan aşağı düşen kamyonun içindeki sürücü hayatını kaybetti.

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Osmaniye'de dehşet kaza: Kamyon köprüden aşağı yuvarlandı!

Osmaniye'de bir kamyonun köprüden düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Kaza, saat 04.00 sıralarında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Düziçi gişeleri mevkilisinde meydana geldi.

İKİ KÖPRÜ ARASINDAKİ BOŞLUKTAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Vehbi S. idaresindeki 68 ABV 798 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Kamyon, önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, daha sonra karayolunda bulunan iki köprü arasındaki boşluktan yola uçtu.

Osmaniye'de dehşet kaza: Kamyon köprüden aşağı yuvarlandı!

SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI YERDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada şoför Vehbi S. hayatını kaybetti.

Osmaniye'de dehşet kaza: Kamyon köprüden aşağı yuvarlandı!

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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