Bingöl'de feci kaza: Devrilen otobüsde 14 kişi yaralandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen feci kazada devrilen otobüste bulunan 14 kişi yaralandı.

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Bingöl'de feci kaza: Devrilen otobüsde 14 kişi yaralandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 14 kişi yaralandı.Bingöl'ün Solhan ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 FA 2698 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl-Solhan kara yolunun Yüzen Adalar Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

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İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kazada, 14 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Solhan ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırıldı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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