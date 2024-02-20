Saadet Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı İsmail Haskul Oldu

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen aday açıklama ve tanıtım toplantısına; Saadet Partisi İlçe Başkanı Yasin Kadıoğlu ve yönetimi, Saadet Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, komşu ilçelerin belediye başkan adayları, siyasi partilerin – sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, iş insanları, muhtarlar, misafir olarak DEVA Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yılmaz ve Saadet Partisi üyeleri katıldılar.



Salonun dolu olduğu ve coşkulu bir atmosferin yaşandığı toplantıyı ayakta takip edenler de oldu.



Sinevizyon gösterileri ile başlayan programda; İlçe Başkanı Yasin Kadıoğlu, İstanbul Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı ve Pendik Belediye Başkan Adayı İsmail Haskul birer konuşma yaptılar.



Pendik Adayı İsmail Haskul yaptığı konuşmada, ilçeyi çok iyi tanıdığını ve tanınırlığının yüksek olduğunu söyledi. İlçede 20 yıl içerisinde iyi şeyler olmasına rağmen eksiklerin de bulunduğunu, geçmişte var olan sorunların halen devam ettiğini, özellikle kentsel dönüşümde başarısızlığa dikkat çekti.

İSMAİL HASKUL KİMDİR?

İsmail Haskul, 1965 yılında Karabük Safranbolu’da dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini Karabük’te, orta öğrenimini İstanbul İmam-Hatip Lisesi’nde tamamlamıştır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirerek tıp doktoru ünvanını almıştır.



Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde biyokimya ve klinik biyokimya ihtisasını tamamlayarak uzman doktor olmuştur.



Kamu hastanelerinde hekimlik ve özel sağlık sektöründe yöneticilik yapmıştır. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yapmıştır.



Saadet Partisi Pendik teşkilatında ilçe yönetim kurulu üyeliği, ilçe başkan yardımcılığı ve ilçe başkanlığı görevlerini yapan Haskul, Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.



2002 genel seçimlerinde milletvekili adayı, 2004 mahalli seçimlerinde Pendik Belediye Başkan Adayı olarak seçim çalışmalarında yerini almıştır.



Dr. İsmail Haskul, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.



Evli ve üç çocuk babası olan Haskul, Pendik’te ikamet etmektedir.