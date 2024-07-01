Cezaevinde mahkumla seks yapan memurun görüntüleri ortaya çıktı! Hücre arkadaşı kayda almış Cezaevi seks skandalına bir yenisi daha eklenerek, İngiltere'de Linda De Sousa Abreu'nun, Wandsworth'taki bir mahkumla seks yaparken Hücre arkadaşı tarafında cep telefonu ile video kaydına alındığı ortaya çıktı.