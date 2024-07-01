Cezaevinde mahkumla seks yapan memurun görüntüleri ortaya çıktı! Hücre arkadaşı kayda almış

İngiltere'de kamu görevini kötüye kullanmakla suçlanan 29 yaşındaki cezaevi memuru Linda De Sousa Abreu'nun, Wandsworth'taki bir mahkumla seks yaparken video kaydına alındığı ortaya çıktı.
Video görüntülerinde, üniformalı bir cezaevi memurunun mahkumla seks eylemi gerçekleştirdiği görüldükten sonra soruşturma başlatıldı.
SEKS YAPMA GÖRÜNTÜLERİ HÜCRE ARKADAŞI TARAFINDAN KAYDA ALINDI
Linda De Sousa Abreu'nun tutuklandığı ve mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.
Görüntülerde 29 yaşındaki genç memurun üniforma giydiği, kimliği belirsiz mahkumun seks eylemi gerçekleştirirken hücre arkadaşının cep telefonuyla çekim yaptığı anlaşıldı.
KAYNAK: Bölge Gündem Haber