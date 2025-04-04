Aybüke Pusat kimdir, nerelidir,kaç yaşındadır? Aybüke Pusat Teşkilat dizisinden neden çıkarıldı?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanarak cezaevine konulmasına tepki için 2 Nisan tarihinde başlatılan alışveriş yapmayarak boykot çağrısı yapmasına teşkilat dizisi oyuncusu Aybike Puast'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım destek vermesi üzerine TRT Genel Müdürlüğü Aybüke Pusat'ın teşkilat dizisi kadrosundan çıkarıldığının duyurması üzerine insanlar Aybüke Pusat kimdir, nerelidir,kaç yaşındadır? Aybike Pusat Teşkilat dizisinden neden çıkartıldı? diye araştırmaya başladı İşte Aybüke Pusat'ın biyografisi.

AYBÜKE PUSAT KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Oyuncu Aybüke Pusat 25 Şubat 1995 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Sanata olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Pusat, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Bale Bölümü eğitimi alarak sanat kariyerine adım attı. Eğitim hayatını burada noktalamayan oyuncu, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü de tamamladı.

2014 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında üçüncü olan Aybüke Pusat yarışma sayesinde büyük bir çıkış yaptı ve dikkatleri üzerine çekti. Güzellik yarışmasının ardından oyunculuk eğitimi alarak ekran karşısına geçmeye karar verdi.

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Aybüke Pusat kimdir, nereli, kaç yaşında? Teşkilat dizisi Neslihan karakterini canlandırıyordu - 1. Resim

AYBÜKE PUSAT'IN OYUNCULUK KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Star TV’de yayınlanan "Medcezir" dizisiyle adım atan Pusat, burada Elif karakterine hayat verdi.

Kısa süre içerisinde dikkat çeken oyuncu Beş Kardeş, O Hayat Benim ve Familya gibi projelerde de rol alarak televizyon ekranlarında kendine sağlam bir yer edindi.

Ancak kariyerindeki büyük çıkışı Söz dizisiyle yakaladı. 2017-2018 yılları arasında Star TV’de yayınlanan "Söz" dizisinde Bahar Kutlu karakterini canlandırarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuk performansı ile dikkat çeken Pusat, daha sonra başrol oynadığı Şahin Tepesi ve Her Yerde Sen gibi yapımlarla sanatını sürdürdü.

Aybüke Pusat kimdir, nereli, kaç yaşında? Teşkilat dizisi Neslihan karakterini canlandırıyordu - 2. Resim

Dijital platformlarda da projelerde yer alan oyuncu, Netflix dizisi "50m2", beIN CONNECT dizisi "Hayaller ve Hayatlar" ve BluTV’de yayınlanan "Alef: Mâl-i Hülya" gibi yapımlarda rol aldı. Sinema sektöründe de kendini gösteren Pusat, 2019 yapımı "Kapı" filminde Nardin Sezgin karakterini canlandırdı.

En son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Neslihan Erdemsoy/Tuna karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

AYBİKE PUSAT TEŞKİLAT DİZİSİNDEN NEDEN ÇIKARILDI?

Teşkilat dizisinin başarılı oyuncusu Aybüke Pusat CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Nisan tarihli ekonomik boykot çağrısına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası TRT Genel müdürlüğü bu paylaşımı siyasi ve tek taraflı bularak oyuncunun dizi kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.