Rize'de hareketli dakikalar! Eski belediye başkanına sokak ortasında kanlı infaz!

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen olayda, eski Tunca Belde Belediyesi Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'i tartıştığı H.K. isimli şahıs kurşun yağmuruna tuttu.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde çıkan silahlı kavgada eski Tunca Belde Belediyesi Başkanı Ahmet Naci Aytemiz hayatını kaybetti.Olay, Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ardeşen ilçesine bağlı eski Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz (56) ile H.K. isimli şahıs arasında bir iş yerinde tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma caddeye taşınarak silahlı kavgaya dönüştü. H.K. isimli şahıs belinden çıkardığı silah ile eski Belediye Başkanı Naci Aytemiz'e ateş etti. Dizlerinin üzerine çöken Aytemiz olay yerinde bulunan bir başka vatandaş tarafından tutulurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Aytemiz bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi yakalanırken, 1 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Öte yandan, olayla ilgili Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı.

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