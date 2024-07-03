Rize'de hareketli dakikalar! Eski belediye başkanına sokak ortasında kanlı infaz!

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen olayda, eski Tunca Belde Belediyesi Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'i tartıştığı H.K. isimli şahıs kurşun yağmuruna tuttu.

YAYINLAMA
Google News
Rize'de hareketli dakikalar! Eski belediye başkanına sokak ortasında kanlı infaz!

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen olayda, eski Tunca Belde Belediyesi Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'i tartıştığı H.K. isimli şahıs kurşun yağmuruna tuttu.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde çıkan silahlı kavgada eski Tunca Belde Belediyesi Başkanı Ahmet Naci Aytemiz hayatını kaybetti.Olay, Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ardeşen ilçesine bağlı eski Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz (56) ile H.K. isimli şahıs arasında bir iş yerinde tartışma çıktı.

Rize'de hareketli dakikalar! Eski belediye başkanına sokak ortasında kanlı infaz!

Büyüyen tartışma caddeye taşınarak silahlı kavgaya dönüştü. H.K. isimli şahıs belinden çıkardığı silah ile eski Belediye Başkanı Naci Aytemiz'e ateş etti. Dizlerinin üzerine çöken Aytemiz olay yerinde bulunan bir başka vatandaş tarafından tutulurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Rize'de hareketli dakikalar! Eski belediye başkanına sokak ortasında kanlı infaz!

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Aytemiz bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi yakalanırken, 1 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Rize'de hareketli dakikalar! Eski belediye başkanına sokak ortasında kanlı infaz!

Öte yandan, olayla ilgili Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı.

Memur ve memur emeklileri, İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yansıyacak zam oranları belli oldu! İşte kalem kalem o rakamlarMemur ve memur emeklileri, İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yansıyacak zam oranları belli oldu! İşte kalem kalem o rakamlar

Yozgat'ta feci ölüm: Asansör ve duvar arasına sıkışarak can verdi!Yozgat'ta feci ölüm: Asansör ve duvar arasına sıkışarak can verdi!

Yazın tam ortasında beyaz sürpriz: Erzincan'a kar yağdı!Yazın tam ortasında beyaz sürpriz: Erzincan'a kar yağdı!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Magandalar yine can aldı: Yorgun mermi 11 aylık bebeğin sonu oldu!
Magandalar yine can aldı: Yorgun mermi 11 aylık bebeğin sonu oldu!
Yozgat'ta feci ölüm: Asansör ve duvar arasına sıkışarak can verdi!
Yozgat'ta feci ölüm: Asansör ve duvar arasına sıkışarak can verdi!
Türk destanı, Helal olsun size çocuklar: 3 Temmuz Çarşamba tüm gazete manşetleri
Türk destanı, Helal olsun size çocuklar: 3 Temmuz Çarşamba tüm gazete manşetleri
Bunların değil Müslümanlık, insanlıktan nasipleri yok! Kayseri'de kuran Kursuna çirkin saldırı
Bunların değil Müslümanlık, insanlıktan nasipleri yok! Kayseri'de kuran Kursuna çirkin saldırı
Son Haberler
Türkiye'nin zaferini hazmedemediler: UEFA, maçta bozkurt işareti yaptığı için Merih Demiral'ın disipline sevk edildiğini duyurdu
Türkiye'nin zaferini hazmedemediler: UEFA, maçta bozkurt işareti yaptığı için Merih Demiral'ın disipline sevk edildiğini duyurdu
Dr. Ender Saraç berat etti: 13 yaşındaki oğluna ‘cinsel istismar’ iddiasıyla yargılanıyordu
Dr. Ender Saraç berat etti: 13 yaşındaki oğluna ‘cinsel istismar’ iddiasıyla yargılanıyordu
Dünya kaleci Mert Günok'un bu kurtarışını konuşuyor: ''Mert Günok, yüzyılın kurtarışını yaptı''
Dünya kaleci Mert Günok'un bu kurtarışını konuşuyor: ''Mert Günok, yüzyılın kurtarışını yaptı''
Rize'de hareketli dakikalar! Eski belediye başkanına sokak ortasında kanlı infaz!
Rize'de hareketli dakikalar! Eski belediye başkanına sokak ortasında kanlı infaz!
Tosuncuk’tan şok eden savunma: “Yurt dışında özgürdüm…”
Tosuncuk’tan şok eden savunma: “Yurt dışında özgürdüm…”
Kayıp sanılıyordu, acı haberi geldi: Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cesedi elleri bağlı Porsuk çayında bulundu!
Kayıp sanılıyordu, acı haberi geldi: Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cesedi elleri bağlı Porsuk çayında bulundu!
Çok Okunanlar
Dünya kaleci Mert Günok'un bu kurtarışını konuşuyor: ''Mert Günok, yüzyılın kurtarışını yaptı''
Dünya kaleci Mert Günok'un bu kurtarışını konuşuyor: ''Mert Günok, yüzyılın kurtarışını yaptı''
Türk destanı, Helal olsun size çocuklar: 3 Temmuz Çarşamba tüm gazete manşetleri
Türk destanı, Helal olsun size çocuklar: 3 Temmuz Çarşamba tüm gazete manşetleri
Meteoroloji aşırı sıcak ve kuvvetli yağış için uyardı! 3 Temmuz 2024 Çarşamba hava durumu nasıl, sıcaklıkları ne kadar olacak?
Meteoroloji aşırı sıcak ve kuvvetli yağış için uyardı! 3 Temmuz 2024 Çarşamba hava durumu nasıl, sıcaklıkları ne kadar olacak?
Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, cumhuriyet 14 ayar ve ons altın ne kadar? 3 Temmuz 2024 güncel altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, cumhuriyet 14 ayar ve ons altın ne kadar? 3 Temmuz 2024 güncel altın fiyatları
İzmir Metrosu'nda yürekleri ağıza getiren o görüntüler ortaya çıktı!
İzmir Metrosu'nda yürekleri ağıza getiren o görüntüler ortaya çıktı!
Uzman çavuş kıskançlık yüzünden dehşet saçtı: Önce öğretmen eşini sonra bacanağını vurdu!
Uzman çavuş kıskançlık yüzünden dehşet saçtı: Önce öğretmen eşini sonra bacanağını vurdu!
Yorumlananlar