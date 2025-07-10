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Resmi Gazetede yayımlandı: Aile hekimleri için yeni düzenleme, 6 aydan 1 yıla uzatıldı!

Aile Hekimliği Yönetmeliği'nde yapılan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte önemli detaylar...

Resmi Gazetede yayımlandı: Aile hekimleri için yeni düzenleme, 6 aydan 1 yıla uzatıldı!
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Aile hekimleri için yeni düzenleme! Resmi Gazetede yayımlandı! O süre uzatıldı

Aile Hekimliği Yönetmeliği'nde yapılan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre, muayeneye gitmeyen hasta nedeniyle kesilen maaşlarda süre kriteri 6 aydan 1 yıla çıkarıldı. İşte tüm detaylar...

Aile Hekimlerinin maaş hesaplamalarını etkileyen önemli bir düzenleme yapıldı. Hekimlerin tepki gösterdiği "6 ay boyunca gelmeyen hasta için maaştan kesinti" düzenlemesinde süre bir yıla uzatıldı. Yapılan düzenleme bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazetede yayımlandı: Aile hekimleri için yeni düzenleme, 6 aydan 1 yıla uzatıldı!

Hasta sayısına göre ödeme

Aile hekimlerine yapılan ödemeler kendilerine kayıtlı hasta sayısına göre hesaplanıyor. Bu kapsamda son 6 ayda aile hekimlerine muayene olmaya gitmeyen kayıtlı hastalar için hekimlerin maaşlarında kesinti yapılması öngörülüyordu.

6 aydan 1 yıla çıkarıldı

Haziran ayında başlanan uygulama ile bazı hekimlerin maaşları eksik yattı. Hekimlerin tepkileri üzerine söz konusu 6 aylık süre son düzenlemeyle bir yıla çıkarıldı.

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