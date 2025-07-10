Şile Belediyesi'ne operasyon: Başkan gözaltına alındı!

Şile Belediye'sine operasyon: Başkan gözaltına alındı!

Son dakika... CHP'li Şile Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı..

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sabah saatlerinde Şile Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve belediyeden bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

OPERASYONUN DETAYLARI BELLİ OLDU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerinin Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın evinde arama yaptığı belirtildi.

Şile Belediyesine mali operasyon düzenlendi.

İşte gözaltına alınan isimler:

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, İmar ve Şehircilik Müdürü Aslı Kotan, İmar Müdürlüğü Şefi Evren Puçhan, Belediye Özel eski Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz

Tuncay Tolga Özçakmak, Aslı Kotan, Evren Puçhan Şişli Belediyesi’nden Şile Belediyesi’ne transfer olan isimler.

ÖZGÜR KABADAYI KİMDİR?

1979 İstanbul, Şile doğumludur. Babası Mustafa Kabadayı, Şile'nin Yaylalı Köyü'nden, Annesi Hatice Kabadayı ise Şile'nin Akçakese Köyü'ndendir. İlk, orta ve lise tahsilini Şile'de tamamlayan Özgür Kabadayı halen, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde eğitimine devam etmektedir. Kabadayı Şile'de ikamet etmekte, evli ve iki çocuk babasıdır.

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Şile'de iki işletmesi ile Şile esnafı olan Özgür Kabadayı, aynı zamanda Şile'de bulunan çeşitli sivil toplum örgütlerinde görevler almış, Şile Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmış ve halen Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Şile Şubesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Şile Belediye Başkanı seçilmiştir.

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