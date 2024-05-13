Resmen duyurdu: Fenerbahçe eski başkanı aday olacağını açıkladı…

Hem Fenerbahçeliler hem de spor camiası Fenerbahçe’deki adayları merak ediyordu. En çok da Aziz Yıldırımı’ın aday olup olmayacağı konuşuluyordu. Akşam saatlerinde Haber Global’e yaptığı açıklamada adaylığını remen duyurdu.

AZİZ YILDIRIM YENİDEN ADAY

Fenerbahçe Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yaklaşıyor. Aday olarak Ali Koç’un yanı sıra bugün Aziz Yıldırım, müjdeyi verdi. Kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, Haber Global’e verdiği özel röportajda aday olacağını duyurdu;

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“Arkadaşlarla çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe'nin kongresinde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım. Sizin vasıtanızla da tüm kamuoyuna duyuruyorum.

Geçen hafta Jose Mourinho'yla yüz yüze görüştüm. Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var. Biz kazanırsak Mourinho'yu getireceğim. Mourinho'nun istekleri doğrultusunda oyuncu da alacağız, ne kadar isterse.”

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