Real Betis Başkanı Haro’dan Bakumbu gerçeği: “5 milyon euro ödemedik”

Real Betis, kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için Galatasaray’ın kapısını çaldı. Sarı kırmızılı ekipte istenileni bir türlü veremeyen Cedric Bakambu için transfer kolaylığı sağlandı.

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BAKAMBU, LA LİGA’YA TRANSFER OLDU

İspanya’nın köklü kulüplerinden biri olan Real Betis, Galatasaray’dan Bakumbu’yu transfer etti. Ancak Galatasaray transferde Betis’in 5 milyon euro ödediğini aktardı. Ancak Real Betis Kulübü Başkanı Angela Hero olayın farklı olduğunu aktardı.

ANGEL HERO’DAN 5 MİLYON EURO AÇIKLAMASI

Real Betis Kulüp Bakanı Angel Haro, Marca gazetesine röportaj verdi. Kulüp Başkanı Haro, aldıkları Bakumbu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Haro,

“Bir süredir buralardasınız ve bunun nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuz, satan mümkün olduğu kadar pahalıya sattığını, satın alan ise mümkün olduğu kadar ucuza aldığını söylemeye çalışıyor. Gerçek şu ki, rakamlarla yalan söylemiyoruz, ödediğimiz miktarın bir kısmı oyuncunun maaşını içeriyor.

“Bonusların gerçekleşmesi için kulüp tarihinde eşi benzeri görülmemiş başarılar elde etmemiz gerekiyor. Umarım bonusları ödemek zorunda kalacak kadar başarılı oluruz.”

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