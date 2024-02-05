Ali Koç ve Dursun Özbek arasında buzlar bir türlü erimiyor: Fenerbahçe Başkanı tekrardan davet etti…

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Seçim, transfer gibi konulara değinen Özbek, Ali Koç’a da konuyu getirmeyi ihmal etmedi. Verdiği röportajda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u hedef aldı.

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FENERBAHÇE’DEN CEVAP GECİKMEDİ

"Galatasaray Kulübü Başkanının açıklamalarına istinaden;

Proje,

Bölücülük,

Patolojik,

Mağduriyet söylemleri,

Kulübünüze haciz getirme konuları başta olmak üzere

FETÖ ile ilgili gerçekler,

Atanan başkan ve

Kulüplerimiz arasında devam eden tüm gündemler ile ilgili olarak uzaktan maval okumak yerine sizi istediğiniz mecrada, yanınıza istediğiniz yardımcıyı da alarak 5. kez karşı karşıya yayına çıkmaya davet ediyorum.

Tabii yüreğiniz yetiyorsa…

Ali Y. Koç

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"

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