Yeni anne olmuştu! Aslı Enver’in yaşını duyan şok oluyor

Geçen ay Aslı Enver ve kasım ayında evlendiği iş insanı Berkin Gökbudak, ilk kez anne baba oldular. Ailesiyle olan fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Aslı Enver, şimdi yeni yaşını sosyal medya hesabından kutluyor.

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Yeni anne olmuştu! Aslı Enver’in yaşını duyan şok oluyor

4 Temmuz'da Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızlarına Elay adını verdikleri müjdeli haberi verdi.

Kızı doğduktan sonra ekranlara ara veren Enver, yakın zamanda bir etkinlikte gazetecilerle buluştu. Bu sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enver, ara verdiği oyunculuk kariyerine geri döneceğini de belirtti.

Enver, anneliğinin iyi gittiğini belirterek, "Çok güzel bir dönemdeyim. Elay'a bütün zamanımı ayırıyorum. Bu beni çok sevindirir. Hayatım başlangıçtan beri değişti. çünkü aktif bir çalışandım.

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Geçtiğimiz hafta, ünlü oyuncu sosyal medyayı sıklıkla kullanarak herkesi güldürmüştü. Ünlü çift, doğada kızlarıyla zaman geçirirken Berkin Gökbudak, Elay'a papatya hediye etti. Papatyayı gören küçük Elay, onu yiyerek takipçilerini güldürdü.

Güzel oyuncu şu anda anneliğin keyfini çıkarıyor ve 40 yaşına bastı. Ünlü kişi, 6.6 milyon takipçisi olan Instagram sayfasının hikayeler bölümünde "Merhaba 40" yazan bir paylaşım yaparak yeni yaşını açıkladı.

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