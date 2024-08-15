Promosyon 37 bin liraya çıktı! Duyan Akbank'a koşuyor

Yeni promosyon açıklaması Akbank tarafından yapıldı! 36.800 TL promosyon ödemesi yapılacak. Akbank konu ile alakalı resmi bir açıklama da gerçekleştirdi.

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Promosyon 37 bin liraya çıktı! Duyan Akbank'a koşuyor

Bankalar uzun süredir maaş müşterilerine promosyon adı altında ödüller vermektedir. Çalışanlar, emeklilerin yakından takip ettiği promosyon ödemeleri ile ilgili başvuruları bizzat yapmakla ilgilenirken, durum biraz farklı. Bankalar ve çalışan kurum, kuruluş ya da özel sektör yöneticileri arasındaki ihale sonucunda en yüksek ödemeyi yapan banka kazanan olur. Kazanan çalışana promosyon olarak belirlenen tutarda para ödenir.

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Promosyonlarla ilgili gelişmeler 2024 yılında da devam ediyor. Mart ayında kamu bankaları emekli promosyonlarında ilk artış yaptı. Ödemeler özel bankalar tarafından da yapılmış ve tutarlar 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişti ve 18 bin liraya kadar yükseldi. Emekli, kampanya kapsamında en yüksek ödeme ve en yüksek refah sağlayan banka ile anlaştı ve çalışanlar 2024'e kadar tutarların artmasına devam etti.

Akbank promosyon duyurusu

Seçim senesi olduğu için belediye çalışanlarına en yüksek zam ve promosyon vaatleri veriliyor. Başkan adaylarının vaatlerini yerine getirmeye devam ettiği şu günlerde günlük olarak yeni açıklamalar yapılıyor. Didim Belediyesi son promosyon duyurusunu yaptı. Düzenlenen ihaleye birçok banka katılırken, Akbank en yüksek tutarı açıklayarak kazanan banka oldu.

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