Halkbank o kişilere 1500 TL veriyor! Hemen başvurun sizde alın

Halkbank yeni bir kampanya başlattı ve o müşterilere hemen 1500 TL para verecek. 1 Ekim 2024'e kadar ParafPara'ya ilk kez başvuran herkes 1.500 TL kazanma şansına sahip olacak.

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Halkbank o kişilere 1500 TL veriyor! Hemen başvurun sizde alın

Son zamanlarda bankalar tarafından sunulan kampanyalar oldukça dikkat çekiyor çünkü enflasyon yükselişinin devam ettiği şu günlerde insanlar en uygun fiyata mal ve hizmet satın almaya devam ediyor. Yeni müşterilere odaklanan kampanyalarında geri iade fırsatları sunan Halkbank, bu bankalardan biridir. Yeni müşteriler ve belirli harcamaları ve başvuru koşullarını karşılayan müşteriler için özel kampanyalar, günlük olarak ekleniyor.

Halk Bankası tarafından başlatılan ve 1200 TL'den 1500 TL'ye kadar geri iade sunan kampanyanın ayrıntıları ortaya çıktı. Paraf, yeni müşterilerine özel bir kampanyayla 1500 TL'ye varan geri iade fırsatı sunuyor. İadeler ParafPara olarak yapılacak. Bu kapsamda, 31 Ekim 2024'e kadar ParafPara'ya ilk kez başvuran herkes 1.500 TL kazanma şansına sahip olacak.

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Halkbank'ın ParafPara kampanyası 1500 TL

30 Kasım 2024'e kadar, ilk 5 aylık 500 TL ve üzeri harcamanıza 20'şer TL ParafPara kazanacaksınız. Bu, aylık toplam 100 TL ParafPara kazandıracaktır. Paraf TROY ile yapılan her işlemde, ek olarak 5 TL ParafPara kazanma fırsatı da elde edeceksiniz.

Kampanya, yeni müşterilere özel olarak başlatılmıştır ve başvurular mobil uygulama, internet bankacılığı ya da SMS yoluyla yapılabilir. Paraf Mobil'den "Hemen Katıl" butonuna tıklamak veya "KAMPANYA" yazıp 3404'e SMS göndermek, sizi kampanyaya dahil edecektir.

30 Kasım'a kadar yapılan alışverişler kampanya kapsamında dahil edilecektir. Kampanya, daha önce bireysel veya ticari kredi kartı kullanmamış olanlar ve Paraf bireysel kredi kartına ilk kez başvuranlar için geçerli olacak.

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