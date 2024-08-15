KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? 2024-2025 GSB KYK yurt başvurusu

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yurt başvurularının ne zaman yapılacağını belirlemek için bir tarihsel araştırma başlattı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2024 yılı üniversite tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, 2024-2025 KYK yurt başvurularına bakıyor.

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KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? 2024-2025 GSB KYK yurt başvurusu

KYK yurt başvurularının 2024-2025 akademik yılının başlamasına kısa bir süre kala ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 2024-2025 KYK yurt başvuruları, çok sayıda öğrencinin üniversiteye gitmeden önce barınak ihtiyaçlarını karşılayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. 2024-2025 yılları için KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Yurt ücreti nedir?

KYK 2024-2025 Yurt Başvuruları Ne Zaman Olacak?

KYK'nın 2023-2024 eğitim dönemi için yurt başvuruları 29 Ağustos 2023'te başladı.

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Bu yılki KYK yurt başvurularının, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayacağı tahmin ediliyor.

2024-2025 KYK Yurt Ücreti

Başvuru yapacak öğrenciler, 2024-2025 yılı için KYK yurt ücretlerini tartışmaya başladı.

KYK'nın mevcut yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Daha önce, yurt ücretleri tip 1 için aylık 345 TL, tip 2 için 405 TL, tip 3 için 480 TL, tip 5 için 510 TL ve tip 6 için 570 TL idi.

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