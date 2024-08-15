KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? 2024-2025 GSB KYK yurt başvurusu

KYK yurt başvurularının 2024-2025 akademik yılının başlamasına kısa bir süre kala ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 2024-2025 KYK yurt başvuruları, çok sayıda öğrencinin üniversiteye gitmeden önce barınak ihtiyaçlarını karşılayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. 2024-2025 yılları için KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Yurt ücreti nedir?

KYK 2024-2025 Yurt Başvuruları Ne Zaman Olacak?

KYK'nın 2023-2024 eğitim dönemi için yurt başvuruları 29 Ağustos 2023'te başladı.

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Bu yılki KYK yurt başvurularının, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayacağı tahmin ediliyor.

2024-2025 KYK Yurt Ücreti

Başvuru yapacak öğrenciler, 2024-2025 yılı için KYK yurt ücretlerini tartışmaya başladı.

KYK'nın mevcut yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Daha önce, yurt ücretleri tip 1 için aylık 345 TL, tip 2 için 405 TL, tip 3 için 480 TL, tip 5 için 510 TL ve tip 6 için 570 TL idi.