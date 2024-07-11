Prof. Dr. Osman Bektaş'tan, O bölge için çok ciddi deprem uyarısı!



Malatya'da 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş "Malatya Ovasının dört tarafı Doğu Anadolu Fay Sistemine ait aktif faylarla çevrilidir. Malatya ciddi deprem tehlikesi altındadır" uyarısında bulundu.

Türkiye'nin deprem haritasıyla ilgili deprem uzmanlarından peşi sıra açıklamalar gelirken son günlerde deprem hareketliliği yaşanıyor. AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 00.41'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7,69 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı. Çevre illerden de hissedilen depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

"CİDDİ DEPREM TEHLİKESİ VAR"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş Malatya'nın 4 tarafının Doğu Anadolu Fay sistemine ait faylarla çevrili olduğuna dikkat çekerek, söz konusu fayların 6 Şubat depremleriyle stres yüklendiğini belirtti.

Malatya'nın 4 tarafının Doğu Anadolu Fay sistemine ait faylarla çevrili olduğuna dikkat çeken Bektaş, söz konusu fayların 6 Şubat depremleriyle stres yüklendiğini belirtti. Bektaş, "Malatya ciddi deprem tehlikesi altında" uyarısında bulundu.

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Deprem uzmanı paylaşımında şunları kaydetti:

"1- Malatya Ovasının dört tarafı Doğu Anadolu Fay Sistemine ait aktif faylarla çevrilidir.

2- Bu faylar 7,8 ve 7,5 Maraş deprem çifti ile yüklenmişlerdir.

3- Deprem tahmini doğruluğu yüzde 60 ise; Malatya ciddi deprem tehlikesi altındadır."

PROF. DR. NACİ GÖRÜR DE UYARMIŞTI

Daha önce Malatya'daki 4.5'lik deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "dikkatli olunmalı" uyarısında bulunmuştu. Görür, "Doğanşehir-Malatya arasındaki fay zonu stres transferi nedeniyle zaman zaman küçük depremler üretiyor, dikkatli olunmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

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