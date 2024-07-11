Beştepe'de önemli toplantı: Emekliler için toplanılacak kritik zirveye saatler kaldı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bugün Beştepe'de hükümet en düşük emekli maaşının yatırılacağı masada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler ile bir araya gelecek.

Hükümet en düşük emekli maaşının artırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler bugün Beştepe’de bir araya gelecek.

Haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla 6 aylık enflasyon yüzde 24,73 oldu.

Böylece emeklinin zammı da kesinleşti. Ancak yüzde 24,73’lük zamma göre, kök maaşı 8 bin ve altında olan emekliler hiç zam alamayacak.

Bu durum sonrası hükümet harekete geçerken, en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için çalışmalara başlandı.

“ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konu hakkında yaptığı açıklamada, “Üzerinde çalışılıyor. Çalışma devam ediyor. Karar verilmiş değil. Şu zamana yetişir mi diye bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil. OVP’nin korunması esas olmak üzere toplumumuzun her kesiminin yanında olmaya devam edeceğiz” demişti.

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Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 15:30’da bir araya gelecek.

Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler de katılacak.Milyonların gözü ise görüşmeden çıkacak kararda.

AK Partili yetkililer ise, “Emeklilere seyyanen zam mümkün gözükmüyor, şu an sadece en düşük emekli maaşı 10 bin TL’nin yukarıya çekilmesi noktasında bir çalışma var.” ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışmalar sürerken, kulislerden de yapılacak zamla ilgili bilgiler gelmekte.

En düşük emekli maaşının 12 bin - 12 bin 500 lira arasında olması bekleniyor. Söz konusu kararın 2 hafta içinde yasalaşacağı söyleniyor.

Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü zam düzenlemesinde...

6 aylık enflasyon sonrası emekli maaş zam oranı yüzde 24,73 oldu.

Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı.

2 milyon emekli ise belirlenen oranın altında zam alabilecek.

Kök aylığı 9 bin 610 liranın altında olanların zam oranı yüzde 24,73'ün altında olacak.8 bin 500 lira olan bir emekli aylığı, yüzde 24, 73'lük zam ile birlikte 10 bin 602 liraya yükselecek.Bu durum ise 600 liralık bir artış anlamına geliyor.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

En düşük emekli aylığı için rakam, ekonomi yönetiminin hesaplamaları sonrası bütçe dengesi çerçevesinde belirlenecek.

En düşük emekli aylığının 12 bin ile 13 bin lira aralığında belirlenmesi bekleniyor.

Yüzde 24,73'lük zam göz önüne alındığında en düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira civarına yükseltilmesi görüşü ağırlık kazanmış durumda...

Uzmanlara göre bu rakam ile bütün emekliler yüzde 25 civarında zam almış olacak.Ocak ayında en düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak belirlenmişti.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Söz konusu düzenleme ile kök aylıklar değişmeyecek. Kök aylığın üzerindeki rakamlar Hazine desteğiyle tamamlanacak.

En düşük emekli maaşının yeniden belirlenmesi için kanun teklifi gerekiyor.AK Parti kurmaylarının çalışmaya kısa süre içerisinde son şeklini vermesi bekleniyor.

Düzenleme önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'na daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.Bu süreçlerin ardından en düşük emekli maaşını artıracak teklif Meclis'e gelecek.

DÜZENLEME YETİŞMEZSE NE OLACAK?

Emekli maaşı düzenlemesinin bu aya yetişmemesi halinde, oluşacak fark bir sonraki maaş ile hesaplara geçecek.

EMEKLİ SORUNU KALICI OLARAK NASIL ÇÖZÜLEBİLİR?

Uzmanlara göre uzun vadede bu sorunun ortadan kaldırılması için 2000 sonrası emeklilere yönelik intibak düzenlemesi gerekiyor.2008 sonrası emekliler için ise azalan emekli aylık bağlama oranlarının artırılması gerekiyor.

Uzun vadedeki adımların atılmaması halinde ise Ocak 2025'te yeniden en düşük emekli maaşının gündeme geleblieceği belirtildi.32 maddelik yasa teklifi ile kamuda birden fazla maaş alma dönemi sona erecek.Her statüdeki kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak. O maaş en yüksek devlet memuru maaşını geçemeyecek.Kamudaki ihtiyaç fazlası araçlar satılacak. Tasarruf tedbirlerine uymayan bürokratlara maaş kesintisi ya da işten çıkarma gibi pek çok idari ceza verilebilecek.Tasarruf tedbirlerine uyumla ilgili denetimi Hazine ve Maliye Bakanlığı yapacak.Teklifle, belediyelerin aydınlatma giderleriyle ilgili de düzenlemeye gidiliyor.

Sokak ve caddelerin aydınlatma giderlerinde belediye ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan kesinti oranı yüzde 20’den, yüzde 30’a çıkartılacak.Ayrıca, araç dışından şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara Özel Tüketim Vergisi teşviği sağlanacak.

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