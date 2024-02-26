Prefabrik eviniz olsun! 150 bin TL Prefabrik ev başvuru nasıl yapılır?

Dar gelirli vatandaşlar, ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek için prefabrik veya betonarme ev yardımı alabilecek. Parasal olarak yapılacak prefabrik ev yardımı almak isteyen kişiler, ikametgahlarının bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurarak bu yardımdan yararlanabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süre önce yaptığı açıklamalarda, yardım kapsamında prefabrik ev yaptırmak isteyen kişilere 150 bin TL ve betonarme ev yaptırmak isteyen dar gelirli ailelere 200 bin TL yardım sağlanacağını belirtti.

Ev Yardımı Nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen "barınma yardımı" kapsamında yer alan prefabrik ev yardımı, muhtaçlık sınırının altında yaşayan vatandaşların prefabrik evlerin yapım maliyetlerini karşılamak için ödenen para yardımıdır.

2023 yılında da bu yardım kapsamında yoksul ve dar gelirli kişilere toplamda 11,5 milyar lira yardım ödenecek. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurarak, ihtiyaç sahipleri de betonarme ev yardımı kapsamında 200 bin lira yardım alabilecek.

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Prefabrik Ev Yardımı İçin Bir Başvuru Nasıl Yapılır?

Muhataçlık sınırının altında yaşayan vatandaşlar, ikametgahlarının yakınındaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurarak başvurularını yapabilirler.

Alo183 veya ALO144 Sosyal Destek hatlarını arayarak önceki başvurular yapılabilir.

İhtiyaç sahipleri, TC kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile e-devlet platformu üzerinden ön başvurularını kolayca yapabilir.

Prefabrik ev yardımı almak için https://www.Bu adrese gitmek için turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresini ziyaret edin.

Prefabrik Ev Yardımı Başvurusu Telefon Numarası: Dar gelirli insanlar ev sahibi olmak istiyorlarsa, ALO183 veya ALO144 Sosyal Destek hatlarını arayabilir ve ikametgahlarının bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfını arayabilirler.

Prefabrik Ev Yardımına Başvuru Formu

Prefabrik veya betonarme ev yardımına başvurmak isteyenlerin, e-devlet yoluyla veya bağlı oldukları vakfa giderek başvuru formlarını doldurmaları gerekir.

Kişilere aylık kazançları, meslekleri, giderleri, hane kazançları ve hane giderleri soruluyor.

Yalnızca belirli şartları karşılayan kişilere prefabrik ve betonarme ev yardımı sağlanır.

Vakıf, bu sorulara verilen yanıtlar aracılığıyla başvuranların muhtaçlık sınırının altında yaşayıp yaşamadıklarını belirler.

Bu nedenle, başvuru sahipleri formdaki her soruya doğru yanıtlar vermelidir.

Bu yardıma muhtaç olmadıklarını beyan edenler ve yardım alanlar daha sonra vakıf tarafından cezalandırılır.

Bu kişilerin aldıkları prefabrik ya da betonarme ev yardımı parasının mevcut faiziyle geri ödemeleri gerekiyor.

Ödeme yapmayanlar mahkemeye götürülür ve yasal süreç başlatılır.