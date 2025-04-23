Son dakika: DEVA Partili vekilden istifa haberi!

DEVA Partisi milletvekili Ösen istifa etti!

Son dakika: DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, partisinden istifa ettiğini açıkladı...

İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen, X hesabından yaptığı açıklamada DEVA Partisi’nden istifa ettiğini söyledi.

Ösen açıklamasında “2020 yılında Kurucu İzmir İl Başkanı olarak başladığım, ardından İzmir Milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi’nden istifa ederek sonlandırıyorum” dedi.

"BU YOLDA BERABER YÜRÜDÜK, BİRLİKTE EMEK VERDİK"

Ösen kararı görüş ayrılıkları nedeniyle aldığını söyledi, “Beni siyasete katılmaya ikna eden Sayın Ali Babacan başta olmak üzere, tüm parti kurucularına teşekkür ederim. En büyük teşekkürüm ise, başta İzmir teşkilatı olmak üzere, broşür dağıtıp sokak sokak gezdiğimiz, birlikte çalıştığımız, siyasi hayatımıza renk ve fikir katan tüm yol arkadaşlarıma. Bu yolda beraber yürüdük, birlikte emek verdik, birlikte başardık” diye yazdı.

Ösen sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Adaletin su gibi berrak, refahın ise eşit dağıldığı bir Türkiye hedefiyle yoluma devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla duyururum.”

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