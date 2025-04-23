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THY'den bayram hediyesi: Çocuk yolculara 23 Nisan'a özel indirim

THY'den bayram hediyesi! Türk Hava Yolları (THY), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk yolcular için yurt içi uçuşlarda yüzde 50 indirimli biletleri satışa sundu.

THY'den bayram hediyesi: Çocuk yolculara 23 Nisan'a özel indirim
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THY'den bayram hediyesi: Çocuk yolculara 23 Nisan'a özel indirim

Türk Hava Yolları (THY), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk yolcular için yurt içi uçuşlarda yüzde 50 indirimli biletleri satışa sundu.

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THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran'a kadarki yurt içi seferlerde 2-11 yaş arası çocuk yolcular yüzde 50 indirimden faydalanabilecek.

İndirimden yararlanmak için ödeme alanına "THY2304" kodunun girilmesi gerekiyor.

Ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.

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