THY'den bayram hediyesi: Çocuk yolculara 23 Nisan'a özel indirim
THY'den bayram hediyesi! Türk Hava Yolları (THY), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk yolcular için yurt içi uçuşlarda yüzde 50 indirimli biletleri satışa sundu.
THY'den bayram hediyesi: Çocuk yolculara 23 Nisan'a özel indirim
Türk Hava Yolları (THY), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk yolcular için yurt içi uçuşlarda yüzde 50 indirimli biletleri satışa sundu.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran'a kadarki yurt içi seferlerde 2-11 yaş arası çocuk yolcular yüzde 50 indirimden faydalanabilecek.
İndirimden yararlanmak için ödeme alanına "THY2304" kodunun girilmesi gerekiyor.
Ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.
Anıtkabir'de 23 Nisan coşkusu: Bakan Tekin çocuklarla beraber Ata'yı ziyaret etti
PKK'yı fesih bu ay sonu! 23 Nisan 2025 Çarşamba gazete manşetleri
Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?