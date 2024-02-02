Piyasaların yakından takip ettiği ABD işsizlik verileri açıklandı: Sonuçlar Fed’i destekliyor mu?

Küresel piyasalar bu hafta odlukça hareketliydi. İç piyasada dünya gelişmeleri takip edildi. Özellikle de altın ve borsa yatırımcısı, Amerika’yı takip etti. Çarşamba faiz kararı açıklanırken, bugün ise işsizlik verileri paylaşıldı.

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Piyasaların yakından takip ettiği ABD işsizlik verileri açıklandı: Sonuçlar Fed’i destekliyor mu?

İstihdam büyümesi, Ocak ayında şaşırtıcı derecede güçlü bir artış kaydetti. ABD işgücü piyasasının sağlam olduğunu ve daha geniş ekonomik büyümeyi desteklemeye hazır olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Çalışma Bakanlığı Çalışma İstatistikleri Bürosu Cuma günü raporunu paylaştı. Rapora göre, tarım dışı maaş bordroları ay boyunca 353.000 genişledi. Bu da Dow Jones'un 185.000 tahmininden çok daha iyi olduğu anlamına geliyor. İşsizlik oranı %3,8 tahminine karşı %3,7 olarak geldi.

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ÇALIŞMA ÜCRETLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Verilerde, ücret artışı da güç gösterdi. Çünkü ortalama saatlik kazanç aylık tahminin iki katı %0,6 arttı. Yıldan yıla bazda, ücretler %4,1 tahmininin çok üzerinde %4,5 arttı. Ücret kazançları, çalışılan ortalama saatlerde 34,1'e veya ay için 0,2 saat daha düşük bir düşüşün ortasında geldi.

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74.000 ile profesyonel ve ticari hizmetler tarafından yönetilen iş büyümesi ay içinde yaygındı. Diğer önemli katkıda bulunanlar arasında sağlık hizmetleri (70.000), perakende ticaret (45.000), hükümet (36.000), sosyal yardım (30.000) ve imalat (23.000) yer aldı.

EKONOMİSTLERDEN UYARI

Uzman ve ekonomistler, Ocak raporunun tahmin edilmesi en zor olanlar arasında olduğu konusunda uyardılar. Çünkü genellikle iş kayıpları için büyük bir ay (mevsimlik işçilerin tatillerden sonra bırakılması ve diğer işletmeler yeni yıl kemeri sıkılaştırması gibi).

Ek olarak, BLS, verileri yumuşatmaya ve eğilimleri daha iyi anlamaya yardımcı olmak için yılın başında yeni mevsimsel ayarlama faktörleri uyguluyor.

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