Piyasaların merakla takip ettiği Fed faiz kararı geldi: Herhangi bir değişikliğe gidilmedi

ABD Federal Rezerv, beklendiği gibi Çarşamba günü faiz oranlarını %5,25-5,5'te sabit bıraktı. Bu yıl için faiz indirimi projeksiyonunu tuttu ve piyasa endişelerini hafifletti, daha şahin bir duruş benimseyecek.

Akaryakıtta yeni dönem! Artık fiyat farkı olmayacak…

Federal Açık Piyasa Komitesi'ndeki (FOMC) politika yapıcılar, Mart toplantısının ekonomik projeksiyonuna göre, 2024'ün sonuna kadar faiz oranlarını %4,6'ya düşüreceklerini tahmin ediyor, Aralık görünümleriyle aynı medyan seviye, daha şahin bir duruş korkularını hafifletiyor.

BU YIL İÇİNDE FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

FOMC duyurusundan önce, çoğu piyasa katılımcısı Haziran ayı için ilk faiz indirimini fiyatlandırmıştı. Şimdi, CME FedWatch Tool verilerine göre piyasa, daha önceki %60'tan Haziran ayına kadar en az bir faiz indirimi için %70 oran koyuyor.

Emeklileri heyecanlandıran yeni gelişme! AK Parti'den yeni emekli maaş açıklaması!

Karar, beklenenden daha sıcak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (PPI) raporlarını takip ederek enflasyonun hızlanabileceğine dair endişelere yol açtı. ABD merkez bankasını finansal koşulları sıkı tutmaya ve potansiyel olarak varlık fiyatlarına ağırlık veren faiz indirimlerini geciktirmeye zorladı.

Haberin Devamı

Dijital varlık yönetimi firması 21Shares Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Daha sıkı para politikaları finansal piyasalarda risk iştahını azaltırken, daha düşük oranlar kripto gibi varlık sınıflarının cazibesini artırıyor" dedi.

Politika yapıcılar Çarşamba günü, Aralık ayı projeksiyonlarına benzer şekilde faiz oranlarını yıl sonuna kadar %4,6'ya düşüreceklerini tahmin ettiler.

Promosyonda kartlar yeniden dağıtılıyor! İş Bankası emekliye bayram ettirecek