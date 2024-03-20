Akaryakıtta yeni dönem! Artık fiyat farkı olmayacak…

Akaryakıt ile ilgili vatandaş bir yandan zam haberleriyle boğuşuyor. Ramazan Bayramı gelmeden neredeyse 45 liraya dayanan fiyatlar can sıkıyor. Diğer yandan ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), önemli bir karara imza attı.

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AKARYAKITTA TEK FİYAT UYGULAMASI

Benzin ve dizel yakıtlarında uygulanan farklılaşmış ürünlerin devri artık bitiyor. Birçok istasyonda araç sahiplerinin alıştığı “fuelsave, vmax, vpro, powe, ultra force” gibi uygulamalar artık kalkacak.

EPDK’nın yeni yaptığı düzenlemeyle beraber herhangi bir eklenti olmadan satış işlemi uygulanacak. Akaryakıt istasyonlarında düz bir şekilde benzin, motorin ve LPG satışı yapılacak.

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EPDK’DAN AÇIKLAMA GELDİ

“Farklılaştırılmış olsun ya da olmasın ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda yakıt türüne göre tümü, araçlarda güvenle kullanılabilir. Farklılaştırılmış akaryakıt ile diğerleri arasında, kalite ve benzeri düzenlenmiş özellikler bakımından otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör ve benzeri araç türüne göre sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır.”

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