Promosyonda kartlar yeniden dağıtılıyor! İş Bankası emekliye bayram ettirecek

Mart 2024 güncellemesinde İş Bankası'nın emeklilik yardımı tutarları açıklandı. Mart 2024 itibarıyla bankanın emeklilik desteği tutarları aşağıdaki gibidir:
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- Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL
- Emekli maaşı 3.500 TL ile 7.500 TL arası olanlara 5.250 TL
- Emekli maaşı 7.500 TL ile 10.000 TL arası olanlara 6.750 TL
- Emekli maaşı 10.000 TL ve üzerinde olanlara 7.500 TL
SGK emeklilerine geçerli olan bu promosyon kapsamında, 1 Ocak 2024 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaşını İş Bankası'na devredenler, 7.500 TL'ye varan nakdi destek ödemelerinden yararlanabilir.