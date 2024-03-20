Promosyonda kartlar yeniden dağıtılıyor! İş Bankası emekliye bayram ettirecek

İş Bankası, güncel promosyon rakamlarını resmi sitesinden açıkladı. Hemen 7500 TL alabilirsiniz.

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Promosyonda kartlar yeniden dağıtılıyor! İş Bankası emekliye bayram ettirecek

Mart 2024 güncellemesinde İş Bankası'nın emeklilik yardımı tutarları açıklandı. Mart 2024 itibarıyla bankanın emeklilik desteği tutarları aşağıdaki gibidir:

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  • Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL
  • Emekli maaşı 3.500 TL ile 7.500 TL arası olanlara 5.250 TL
  • Emekli maaşı 7.500 TL ile 10.000 TL arası olanlara 6.750 TL
  • Emekli maaşı 10.000 TL ve üzerinde olanlara 7.500 TL

SGK emeklilerine geçerli olan bu promosyon kapsamında, 1 Ocak 2024 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaşını İş Bankası'na devredenler, 7.500 TL'ye varan nakdi destek ödemelerinden yararlanabilir.

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