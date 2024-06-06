Son dakika! Adıyaman'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana geldi!

Son dakika! AFAD duyurdu: Adıyaman'da Merkez üstü Çelikhan'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 13.47'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 11,24 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Adıyaman'da meydana gelen depremin çevre illerden de hissedildiği belirtiliyor.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber