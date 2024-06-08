Piyasa bu soruya cevap arıyor: Fed, faiz indirimi yapacak mı?

Avrupa Merkez Bankası Perşembe günü faiz oranlarını düşürdü. Yıllarca süren faiz artırımlarının ardından enflasyon gerilerken borçlanma maliyetlerini düşürmek için ABD Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın önüne geçti.

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Piyasa bu soruya cevap arıyor: Fed, faiz indirimi yapacak mı?

Avrupa Merkez Bankası’nın yanı sıra Kanada Merkez Bankası, Çarşamba günü faiz indirimini onaylayan ilk büyük merkez bankası oldu.

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Federal Rezerv'in faiz oranlarını ne zaman düşüreceği konusunda spekülasyon yapmadı. Sadece yetkililerin ABD'deki fiyat baskılarının soğuduğuna dair daha fazla kanıta ihtiyacı olduğunu belirtti.

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FAİZLER NE ZAMAN DÜŞECEK?

ABD'de işe alımlar geçen ay beklenmedik bir şekilde arttı ve faiz oranlarının ne zaman düşeceğine dair yeni sorular ortaya çıkardı. ABD Reuters anketindeki tahmincilerin çoğunluğuna göre, Federal Rezerv Eylül ayında kilit faiz oranını düşürecek.

Aynı zamanda önemli bir risk gösterdiler ve sadece birini veya hiç tercih etmediklerini gösterdi.

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Fed yetkilileri, politika faizini düşürmek için acele etmediklerini açıkça belirttiler. Bazı ekonomistler, Fed'in bu ay yapılacak olan son üç aylık "nokta grafiği" projeksiyonunun, Mart ayındaki çok yakın bir üç çağrıdan bu yıl için iki veya daha az faiz indirimi göstereceğini düşünüyor.

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