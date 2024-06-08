Köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz mi? Bayram’da köprüler bedava mı?

Resmi Gazete'de yayınlanan bir karara göre, bu bayramda köprü ve otoyol geçişlerinden ücret alınmayacak.

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Köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz mi? Bayram’da köprüler bedava mı?

15 Haziran Cumartesi saat 00.00'dan itibaren başlayan ve 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar devam eden ücretsiz geçiş uygulaması, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar devam edecek. Bununla birlikte, yap-işlet-devret projeleri bu kapsamdan çıkarılmıştır. Bu, dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Bu nedenle, bu projelerin kapsadığı otoyol ve köprülerden ücretsiz olarak geçilmeyecek.

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Şehir içi toplu taşıma hizmetleri ücretsiz

Bayram tatilini şehir içinde geçirmek isteyen kişiler için de iyi bir haber var. Kurban Bayramı boyunca, Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı gibi toplu taşıma hatları ücretsiz hizmet verecek. 16 Haziran Pazar saat 00.00'dan itibaren bu uygulama başlayacak ve 19 Haziran Çarşamba saat 00.00'da sona erecek.

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