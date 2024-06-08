Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM Kurulu’nda seslendi: İhracat şampiyonalarını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleşen kurul toplantısında Mayıs ayı enflasyon rakamlarının değerlendirdi. Artık son noktaya geldiklerini söyledi.

ENFLASYONDA EN ZOR DÖNEM GERİDE KALDI

Haliç Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa seslendi. Enflasyon konusuna değinen Erdoğan şunları söyledi;

“Biz siyaseti ülkemize ve milletimize hizmet için yapıyoruz. Biz velev ki kendimiz bedel ödesek de milletimize bedel ödettirmemenin derdindeyiz. Biz kendi çıkarımıza uygun olanı değil, Türkiye ve Türk ekonomisi için en doğru olanı yapmanın peşindeyiz. Önceliğimiz bu ülkeyi hayat pahalılığı sorunundan temelli kurtarmaktır.

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Enflasyonu düşürmek için para, maliye ve gelirler politikalarını uyum içinde yürütüyoruz. Mali disiplin alanındaki adımlar para politikamızın etkinliğini arttıracak ve enflasyonla mücadeleye güçlü destek verecek.

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Enflasyonda en zor dönemin artık geride kaldığına inanıyoruz. Şimdi programın sonuçlarını daha net göreceğimiz yeni bir döneme, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Geçmişte enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek, inşallah aynı başarıyı tekrar yakalayacağız. Büyüme tarafında da hamdolsun oranlar son derece olumlu seyrediyor.”

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