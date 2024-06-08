5 liralık madeni paralar geliyor! Ne zaman kullanıma girecek?

Türkiye'de para kullanımı için yeni bir dönem başladı! Son olarak Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, 5 TL değerindeki madeni paraların piyasaya sürülmesi resmen onaylandı.

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5 liralık madeni paralar geliyor! Ne zaman kullanıma girecek?

5 TL'lik madeni paranın çapı 28,15 mm, kalınlığı 1,70 mm ve ağırlığı 8,25 gram olacak. Selçuklu yıldızı motifi ve Türkiye Yüzyılı logosu ön yüzünde olacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi ve "TÜRKİYE CUMHURİYETİ" yazısı arka yüzünde olacak. Bu özelliklere sahip yeni madeni paralar, hem görsel olarak çekici olacak hem de günlük alışverişlerde kullanışlı bir alternatif olacak.

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Kullanıma Ne Zaman Girecek?

Tebliğin yayımlanmasını müteakip, 5 TL değerindeki madeni paraların tedavüle çıkarılma süreci başlayacaktır. Bu nedenle vatandaşlar yakında bu yeni madeni paraları kullanmaya başlayacaklar.

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