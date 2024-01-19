Pişkin hırsız mağazadaymış gibi, girdiği binada ayakkabıları tek tek denedi!

Esenyurt’ta bir apartmana giren hırsız, kafasına örtüğü bez parçasıyla katları dolaşarak dairelerin önündeki ayakkabıları denedi. Rahatlığıyla dikkat çeken şüpheli, beğendiği bir ayakkabıyı giyerken diğer bir dairede daha güzelini bulunca çaldığı ayakkabıları değiştirdi. O anlar binanın güvenlik kamerası tarafından görüntüledi.

BİNAYA GİREN HIRSIZ TEK TEK AYAKKABILARI DENEDİ

Olay, 17 Ocak günü sabaha karşı saat 04:00 sıralarında, Esenyurt Kıraç Şehitler Mahallesi Kavak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şüpheli şahıs tanınmamak için kafasını örttüğü bir bez parçası ile sokaktaki bir binaya girdi. Adeta bir mağazadan ayakkabı seçer gibi ayakkabıları inceleyen şahıs, gözüne kestirdiği bir ayakkabıyı kendininkiyle değiştirerek çaldı. Diğer katları dolaşan hırsız, çaldığı ayakkabılardan daha güzelini görünce, diğer ayakkabıyı çıkararak yeni beğendiği ayakkabıyı çekecek yardımı ile giyip binadan uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan akıl almaz olay ile ilgili konuşan Abdulcebbar Yetkin, “Bu çok feci bir şey. Bu hırsız gelip bir daireye girip soyabilirdi. Mesela su saatlerini falanda çalıyorlar. Gelip ayakkabısını deniyor. Benim kapıyı yokluyor. Bütün binayı yokladıktan sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi ayakkabıyı giyip gidiyor. Eski ayakkabılarını bırakıyor başka ayakkabı giyip gidiyor. Üst katı tarayarak geliyor. Üst katta bir ayakkabı beğeniyor. O ayakkabıyı çıkarıyor ve deniyor” dedi.

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