Trafikte canını hiçe sayan genç, yürekleri ağıza getirdi!

Motosiklet tutkunu genç, hem kendi canını hemde trafiği tehlikeye sokarak yaptığı hareket, kameraya böyle yansıdı.

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Trafikte canını hiçe sayan genç, yürekleri ağıza getirdi!

Motosiklet tutkunlarının tehlikeli yolcukları yürekleri ağza getiriyor. Canının hiçe sayan bir motor kullanıcısı Bursa'da motosikletin üzerine yatarak kilometrelerce yolculuk etti. Yürekleri ağza getiren görüntüler trafikteki vatandaşların kamerasına yansıdı.

HEM KENDİNİ HEM TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKTU

Merkez Yıldırım İlçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde koruyucu elbisesi ve plakası olmayan bir sürücü, seyir halindeyken motosikletinin üzerine uzandı. Yatarak motosiklet kullanan sürücü, hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli yolculuğu gören bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüde, sürücünün yüzüstü yatarak motosikleti kullandığı ve hızla ilerlediği görüldü. Bir süre bu şekilde seyreden motosikletli gözden kayboldu.

Trafikte canını hiçe sayan genç, yürekleri ağıza getirdi!
Trafik ekipleri ise sürücüyü yakalamak için araştırma başlattı.

Trafikte canını hiçe sayan genç, yürekleri ağıza getirdi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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