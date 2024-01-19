Trafikte canını hiçe sayan genç, yürekleri ağıza getirdi!

Motosiklet tutkunlarının tehlikeli yolcukları yürekleri ağza getiriyor. Canının hiçe sayan bir motor kullanıcısı Bursa'da motosikletin üzerine yatarak kilometrelerce yolculuk etti. Yürekleri ağza getiren görüntüler trafikteki vatandaşların kamerasına yansıdı.

HEM KENDİNİ HEM TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKTU

Merkez Yıldırım İlçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde koruyucu elbisesi ve plakası olmayan bir sürücü, seyir halindeyken motosikletinin üzerine uzandı. Yatarak motosiklet kullanan sürücü, hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli yolculuğu gören bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüde, sürücünün yüzüstü yatarak motosikleti kullandığı ve hızla ilerlediği görüldü. Bir süre bu şekilde seyreden motosikletli gözden kayboldu.



Trafik ekipleri ise sürücüyü yakalamak için araştırma başlattı.

Öğrencilerin karne heyecanı: Okullar yarıyıl tatiline girdi

Temizlik işçisinin dürüstlüğü, takdir topladı!

Bacak ve sırt dekoltesiyle büyüledi! Hande Baladın’in cesur kıyafeti olay oldu

Tur teknesinde ölüm, kalım savaşı!