Karne günü geldi çattı! Okullar 15 günlük yarıyıl tatiline girdi

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci bugün itibariyle karnelerini almasıyla birlikte resmen yarıyıl tatiline girdi. Yeni dönemde ilk ders zili 5 Şubat'ta tekrar çalacak.

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Karne günü geldi çattı! Okullar 15 günlük yarıyıl tatiline girdi

19 milyondan fazla öğrenci bugün, yarıyıl tatiline çıktı.

Böylece 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci dönemi de sona ermiş oldu.

Karnelerini alan olan öğrenciler, derslere iki haftalığına ara vererek, dinlenme şansı elde etmiş olacak.

5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak

Ders zili 5 Şubat Pazartesi günü yeniden çalacak. Öğrenciler için ikinci dönem başlayacak.

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İkinci dönemin ara tatili 5 Nisan'da

5 Nisan Cuma günü ikinci dönem ara tatiline çıkılacak. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.

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