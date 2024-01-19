Karne günü geldi çattı! Okullar 15 günlük yarıyıl tatiline girdi

19 milyondan fazla öğrenci bugün, yarıyıl tatiline çıktı.
Böylece 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci dönemi de sona ermiş oldu.
Karnelerini alan olan öğrenciler, derslere iki haftalığına ara vererek, dinlenme şansı elde etmiş olacak.
5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak
Ders zili 5 Şubat Pazartesi günü yeniden çalacak. Öğrenciler için ikinci dönem başlayacak.
İkinci dönemin ara tatili 5 Nisan'da
5 Nisan Cuma günü ikinci dönem ara tatiline çıkılacak. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.