Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk: Gurbetçilerin geri dönüşü yoğun araç kuyrukları oluşturdu

Yurt dışından gelen gurbetçiler yıllık izinlerinin bitmesinin ardından geri dönüş yolunu tuttu. Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğun araç kuyruğu oluştu.

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Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk: Gurbetçilerin geri dönüşü yoğun araç kuyrukları oluşturdu

Yurt dışından gelen gurbetçiler yıllık izinlerinin bitmesinin ardından geri dönüş yolunu tuttu.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor. Tatilin ve ziyaretlerinin ardından baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Kırşehir'den Belçika'ya dönen Ali Altınışık, açıklamada bulundu.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk: Gurbetçilerin geri dönüşü yoğun araç kuyrukları oluşturdu

Gurbetçilerin geri dönüşü Kapıkule Sınır Kapısı'da yoğunluk yarattı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk: Gurbetçilerin geri dönüşü yoğun araç kuyrukları oluşturdu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk: Gurbetçilerin geri dönüşü yoğun araç kuyrukları oluşturdu

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KAYNAK: AA

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