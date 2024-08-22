Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk: Gurbetçilerin geri dönüşü yoğun araç kuyrukları oluşturdu

Yurt dışından gelen gurbetçiler yıllık izinlerinin bitmesinin ardından geri dönüş yolunu tuttu.
Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor. Tatilin ve ziyaretlerinin ardından baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Kırşehir'den Belçika'ya dönen Ali Altınışık, açıklamada bulundu.
Gurbetçilerin geri dönüşü Kapıkule Sınır Kapısı'da yoğunluk yarattı.
Emekliye yeni destek paketi açıklandı! O ücret emeklilerden alınmayacak!
Birçok ev sahibi bu hatayı yapıyor! 100 bin TL cezası var
Ticaret Bakanlığı ekipleri çalışma başlattı: 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünleri denetleniyor
KAYNAK: AA