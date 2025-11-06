Bakan Tekin'den son dakika duyuru: LGS tarihi belli oldu!

  1. Anasayfa
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu: LGS kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran 2026 pazar günü gerçekleştirilecek.

Yayınlanma:

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu: LGS kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran 2026 pazar günü gerçekleştirilecek.

Liseye geçiş için hazırlanan öğrencilerin merakla beklediği 'LGS tarihi ne zaman?, LGS merkezi sınavı ne zaman gerçekleştirilecek' sorularına yanıt geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; LGS tarihini açıkladı.

LGS SINAVI İÇİN TARİH: 14 HAZİRAN

Bakan Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'ın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını belirtti.

Sınavın içeriğine ilişkin de bilgi veren Tekin, "8'inci sınıf öğrencilerimize yönelik LGS kapsamındaki merkezî sınavda tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Yusuf Tekin, mesajını, "Öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." sözleriyle tamamladı.

