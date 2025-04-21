PESİAD Tanıtım Ve Medya Birimi, Yerel Basınla Bir Araya Geldi

PESİAD (Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği) Tanıtım ve Medya Birimi, 17 Nisan Perşembe günü düzenlediği kahvaltı programında Pendikli basın mensuplarıyla bir araya geldi. PESİAD'ın yerel ve ulusal ölçekteki önemine vurgu yapılarak, basın mensuplarının kritik rolüne dikkat çekilen toplantıda basın mensuplarına 20. Yılını kutlayan PESİAD’ın projeleri ve hedefleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulunularak, gazetecilerin yönelttiği soru, öneri ve talepler dinlendi.

Başkan Erdinç Tunç ve başkan yardımcısı Selim Halıcı’dan oluşan PESİAD Tanıtım ve Medya Birimi, 17 Nisan Perşembe günü, Bedir Kebap’ta düzenlediği özel kahvaltı programında yerel basın mensuplarıyla buluştu. PESİAD’ın 20. Yılına özel belirlediği yol haritasına uygun olarak gerçekleştirilen ve hayata geçirilecek olan projeler ve hedefler hakkında kısa bir sunumun yapıldığı program, karşılıklı soru, öneri ve taleplerin dinlenmesiyle son buldu.

ERDİNÇ TUNÇ, 20. YILINDA PESİAD’I ANLATTI

Programda PESİAD Başkanı Cüneyt Battal’ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Başkanı Erdinç Tunç, PESİAD’ın 20. Yıl çalışmalarını özetleyerek, bu yıla ilişkin amaçları ve hedeflerini açıkladı. 20. yıla özel çeşitli organizasyonlar gerçekleştirmeyi planladıklarını da dile getiren Tunç, Ramazan ayında düzenlenen iftar programları gibi etkinliklerin toplumdan aldığı olumlu geri dönüşlerin motivasyonlarını artırdığını ifade etti.

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SOSYAL MEDYAYI ÇOK DAHA ETKİN KULLANMAK İSTİYORUZ

Sosyal medyayı çok daha etkin kullanarak, sosyal medya üzerinden daha geniş kitlelere ulaşma hedeflerini de sözlerine ekleyen Başkan Tunç: “Videolarımızı paylaşarak, toplumumuza ilham vermeyi ve daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. PESİAD olarak, sadece Pendik’te değil, ulusal çapta fayda sağlamak için etkinliklerimizi genişletiyoruz.”dedi.

SELİM HALICI, ŞEFFAFLIK VE DAYANIŞMA VURGUSU YAPTI

Başkan Yardımcısı Selim Halıcı da konuşmasında; “PESİAD, sadece ticaretin olduğu bir dernek değildir. Biz aynı zamanda çeşitli etkinliklerle kültür sanat ve sosyal alanda da var olmak isteyen toplumsal dayanışmanın ve yerel kalkınmanın bir parçası olan bir derneğiz. PESİAD, Pendik’e olan ortak sevgimizin, birlikteliğimizin ve fikir alışverişinin bir sembolüdür. Basın da, toplumun sesi, vicdanı ve hafızasıdır. Yerel basın ise şehrin nabzını tutan, sorunlara ışık tutan ve güzellikleri görünür kılan en değerli güçtür. PESİAD olarak şeffaflık, diyalog ve toplumsal sorumluluk ilkelerine bağlı olarak, basın mensuplarıyla daha sık bir araya gelmeyi ve haber değeri taşıyan gelişmeleri doğrudan paylaşmayı önemsiyoruz.” açıklamalarında bulundu.

YEREL BASINLA OMUZ OMUZA ÇALIŞMAYA DEVAM

PESİAD yöneticileri, dürüstlük ve üretimden taviz vermeden, Pendik’i büyütmek ve güzelleştirmek adına yerel basın mensuplarıyla omuz omuza çalışmaya hazır olduklarını ifade ettiler.