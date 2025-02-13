Pendik'ten AK Parti İstanbul il yönetimine giren tek kişi Muhammet Enes savaş oldu

AK Parti ilçe ve il kongrelerini tamamlayarak öncesi son olarak İstanbul kongresini de yaparak 23 Şubat'ta anakarada yapılacak yapılacak genel merkez kongre öncesine hazırlanıyor.

AK PARTİ İSTANBUL 8. OLAĞAN KONGRESİ GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değişim sinyali ile AK Partiyi 2028 yılındaki seçimlere taşıyacak yeni yönetim oluşumda teşkilatlar yüzde 70 oranında yenileyerek kongrelerini tamamlamış oldular.

YENİ İL BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR OLDU

Genel Merkez büyük kongre öncesi 7 Şubat tarihinde son olarak yapılan İstanbul il kongresinde yeni yönetim nasıl olacağı merak edilirken, açıklanan listede Abdullah Özdemir'in il başkanlığındaki liste daha çok genç ve dinamik siyasetçilerden oluşması dikkat çekti.

PENDİKİ MUHAMMET ENES SAVAŞ TEMSİL EDECEK

Yeni yönetim listesinin kimlerden oluşacağı merakının yanı sıra ilçelerden bu listeye kimlerin gireceği düşünülürken özellikle Pendik'ten listeye girmek için bir çok kişinin adı konuşulurken, listeye Pendik siyasetinin genç dinamik isimlerinden eski ilçe gençlik kolları başkanı ve son olarak AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Muhammet Enes Savaş, Pendik'i temsil edecek tek kişi olma başarısını gösterdi.

MUHAMMET ENES SAVAŞ KİMDİR?

Mesleği avukattır. 1994 yılında Üsküdar’da doğdu. İlk öğrenimini Birikim Koleji'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun olmuş akabinde İngiltere Sussex Üniversitesinde Uluslararası Ticaret Hukuku alanında yüksek lisansını tamamlayarak Oxford Üniversitesi'nde Tahkim Hukuku alanında akademik çalışmalarda bulunmuştur. Daha sonra İngiltere'de bir hukuk firmasında 2 yıl Uluslararası Yatırım Tahkimi alanında çalışan Muhammet Enes Savaş, şuan İstanbul'da kurucusu olduğu Hukuk ve Danışmanlık şirketinde serbest avukatlık yapmaktadır. Ak Parti Gençlik Kollarında sırasıyla, 2012 yılında Pendik İlçesi Güzelyalı Mahallesi başkanlığı, 2013 yılında Pendik İlçe Yönetim Kurulu üyeliği, 2015 yılında Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 12 Şubat 2021 Cuma günü gerçekleştirilen İstanbul İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş, seçim işleri birimi 1. Bölge başkanlığı ve Seçim İşleri Birim Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Haziran 2022’de AK Parti Pendik İlçe Gençlik Kolları Başkanı oldu. iki yıla yakın bu görevde kalan savaş, 2024 tarihinde AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı oldu. En son olarak AK Parti İstanbul 8. il kongresinde il yönetim kurulu olarak seçildi. İyi derece İngilizce bilmektedir. Evlidir.