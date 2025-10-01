Pendik'te Sivaslıların 'Gardaşlık buluşması festivali'ne büyük ilgi!

Pendik Sivaslılar Derneği tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan 1.” Sivas Gardaşlık Buluşması ve Karakucak Güreşleri” Festivali, Yenişehir Mesire alanında yoğun bir katılımla ve büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Tüm Sivaslıları bir araya getirmesiyle birlik ve beraberlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı bir etkinlik, Karakucak Güreşleri, konserleri, protokol konuşmaları, çocuklar için eğlence mekanları ve ikramlarıyla renkli görüntülere sahne oldu.



28 Eylül pazar günü yapılan Gardaşlık Buluşmasına, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, Anahtar Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Cahit Vural, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, siyasi parti ilçe başkanları ve yönetimi, STK başkanları ve yönetimi, yerel basın mensupları, sanatçılar ve yediden yetmişe binlerce Sivaslı vatandaşlar katıldı.

Güreş müsabakaları, yerel sanatçıların konserleri, kültürel gösteriler, çocuklar için eğlence mekanları ve ikramlarıyla festivale ev sahipliği yapan Pendik Sivaslılar Derneği, kusursuz organizasyonuyla büyük bir takdir toplayarak, tam not aldı.

Kaymakam Yıldız’dan Dernek Yönetimine Teşekkür

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, festivalde yaptığı konuşmasınada birlik ve dayanışmaya vurgusunda bulunarak, “Pendik, kültürel çeşitliliğiyle güçlü bir şehir. Bugün burada Sivaslı hemşehrilerimizin coşkusunu görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu tür organizasyonlar, kardeşlik ve dostluk bağlarımızı pekiştiriyor. Emeği geçen dernek yönetimine ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Cin’den Kardeşlik Mesajı ve Teşekkür

Festivale katılan Belediye Başkanı Ahmet Cin de yaptığı konuşmada, “Pendik’imiz farklı kültürlerin, farklı şehirlerin insanlarının bir arada yaşadığı büyük bir aile. Sivaslı hemşehrilerimizin de kültürümüzü yaşatarak bu birlikteliğe katkı sunmaları bizler için gurur verici. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadesinde bulundu.

Başkan Fatih Yıldız’dan Emeği Geçen ve Katılım Sağlayan Herkese Teşekkür

Gardaşlık Buluşması’nda bir selamlama konuşması yapan Pendik Sivaslılar Derneği Başkanı Fatih Yıldız, "Katılımlarından dolayı tüm Sivaslı hemşehrilerime ve Pendikli hemşehrilerime ve protokolümüze teşekkür ediyorum. Gardaşlık Buluşması etkinliğimizi geleneksel hale getirerek her yıl yapmayı planlıyoruz. Bu coşku, böylesine bir teveccüh, bizleri ziyadesiyle memnun etti. Emeği geçen katkı sunan ve katılım sağlayan herkese şahsım ve dernek yönetim kurulu adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Geleneksel 1.” Sivas Gardaşlık Buluşması ve Karakucak Güreşleri” Festivali, protokol konuşmalarının ardın Karakucak Güreşleri’nde dereceye giren pehlivanlara protokol üyeleri tarafından madalyalarının takdim edilmesi, dernek başkanı Fatih Yıldız tarafından protokol üyelerine ‘Sivas Gardaşlık Kahvesi’ hediye edilmesi ve yine protokol tarafından Festival Pastasının kesilmesi ve günün anısına hatıra fotoğraflarının çektirilmesiyle devam etti.