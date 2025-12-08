  1. Anasayfa
Sosyal medyada hakaret davalarını gelir kapısına çevirenlere kötü haber! Yeni düzenleme ile uzlaşma yolu kapanıyor

Sosyal medyada hakaret davalarını gelir kapısına çevirenlere kötü haber! Yeni düzenleme ile uzlaşma yolu kapanıyor
Sosyal medyada yapılan paylaşımlara yapılan hakaretleri avukatlar yolu ile uzlaşma yolu ile maddi kazanç haline getirenlere kötü haber gelerek, 11. yargı paketi ile uzlaşma yolu kapanacak.
Sosyal medyada hakaret ve telif davalarını kazanç kapısına çevirenlere kötü haber… Meclis gündemine alınan 11’inci Yargı Paketi, hem sanal hakaret davalarında hem de telif dosyalarında “uzlaşma üzerinden para talep etme” dönemini bitirecek düzenlemeler içeriyor. Yeni sistemle birlikte özellikle avukatların şikâyet ettikleri kişileri arayıp “Şu kadar para ver, sicilin bozulmasın” baskısı yapmalarının önü tamamen kapanacak.

SOSYAL MEDYADA HAKARETTE YENİ DÖNEM

11’inci Yargı Paketi’yle sanal ortamda işlenen hakaret suçları artık uzlaştırma kapsamından çıkarılıyor. Böylece avukatların, dava açılan kişileri uzlaşma sürecinde para karşılığı anlaşmaya zorladığı sistem sona erecek. Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, bazı avukatların “Sicilin bozulmasın, geleceğin yanmasın, şu kadar öde kapatalım” ifadeleriyle bir sektör oluşturduğunu belirterek yeni düzenlemenin bu istismarı ortadan kaldıracağını söyledi.

Meclis Adalet Komisyonu’na sunulan veriler, sosyal medya kaynaklı hakaret dosyalarının boyutunu da ortaya koyuyor. 2024–2025 döneminde toplam 534 bin dosya incelendi. Büyük bölümü takipsizlikle sonuçlanırken on binlercesi davaya dönüştü ve yine binlerce dosyada uzlaşma teklifi üzerinden ciddi paralar talep edildi. Özellikle kamu görevlilerine hakaret dosyalarında sayı her yıl artarak devam etti.

TELİF DAVALARINDA DA “KAZANÇ KAPISI”

Yeni düzenlemenin bir başka hedefi ise sosyal medyada paylaşılan film sahnesi, şarkı ve içerikler üzerinden yürütülen telif davaları. Eğlence amacıyla paylaşım yapan birçok vatandaş astronomik uzlaşma talepleriyle karşılaştı. Adana’da şoförlük yapan Ali Çapar’ın, “Şalvar Davası” filminden kısa sahneler paylaşması üzerine Müjde Ar’ın avukatları tarafından şikâyet edilmesi bu durumun son örneklerinden biri oldu. Çapar, talep edilen telif bedelinin 50 bin ile 150 bin TL arasında olabileceğini öğrenince bütün sosyal medya içeriklerini sildiğini söyledi. “Asgari ücretle çalışan birinin böyle bir parayı ödeme imkânı yok” sözleri mağduriyetin boyutunu gösterdi.

DÜĞÜN VİDEOSUNA 300 BİN TL İSTENDİ

Benzer bir vaka İzmir’de yaşandı. Hasan ve Öznur Başkaya çifti, düğünlerinde söyledikleri “Ne Bilsin Eller” şarkısının videosu sosyal medyada yayıldıktan sonra büyük ilgi görürken, aynı zamanda şikâyet konusu oldu. Eser sahibi Ankaralı Coşkun’un uzlaşma için 300 bin TL talep ettiği tebliğ edildi. Hasan Başkaya, videonun ilk paylaşıldığı gün Coşkun’un kendilerini tebrik ettiğini ancak daha sonra yorumunu silip şikâyetçi olduğunu ifade etti. “Hayatım boyunca böyle bir parayı bir arada görmedim” sözleri, telif davalarının geldiği noktayı gözler önüne serdi. Yeni yargı paketi yürürlüğe girdiğinde sosyal medya üzerinden hakaret veya telif şikâyetiyle açılan davalarda uzlaşma üzerinden para talep etme dönemi sona erecek. Böylece vatandaşları para ödemeye zorlayan, korku ve baskı yaratarak kazanç sağlayan düzenek ortadan kaldırılacak ve süreç doğrudan yargı denetimiyle ilerleyecek.

