Sosyal medyada hakaret davalarını gelir kapısına çevirenlere kötü haber! Yeni düzenleme ile uzlaşma yolu kapanıyor

DÜĞÜN VİDEOSUNA 300 BİN TL İSTENDİ

Benzer bir vaka İzmir’de yaşandı. Hasan ve Öznur Başkaya çifti, düğünlerinde söyledikleri “Ne Bilsin Eller” şarkısının videosu sosyal medyada yayıldıktan sonra büyük ilgi görürken, aynı zamanda şikâyet konusu oldu. Eser sahibi Ankaralı Coşkun’un uzlaşma için 300 bin TL talep ettiği tebliğ edildi. Hasan Başkaya, videonun ilk paylaşıldığı gün Coşkun’un kendilerini tebrik ettiğini ancak daha sonra yorumunu silip şikâyetçi olduğunu ifade etti. “Hayatım boyunca böyle bir parayı bir arada görmedim” sözleri, telif davalarının geldiği noktayı gözler önüne serdi. Yeni yargı paketi yürürlüğe girdiğinde sosyal medya üzerinden hakaret veya telif şikâyetiyle açılan davalarda uzlaşma üzerinden para talep etme dönemi sona erecek. Böylece vatandaşları para ödemeye zorlayan, korku ve baskı yaratarak kazanç sağlayan düzenek ortadan kaldırılacak ve süreç doğrudan yargı denetimiyle ilerleyecek.