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Sarı kırmızılılara kötü haber: Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde Alper Yılmaz yok mu?

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde Barış Alper Yılmaz'ın sakatlık durumu endişe yarattı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Lille maçına ağrıları olmasına rağmen çıkan milli futbolcunun karşılaşmanın ardından şikayetlerinin arttığı öğrenildi. Peki, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde Alper Yılmaz oynayamayacak mı? İşte önemli detaylar...

Sarı kırmızılılara kötü haber: Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde Alper Yılmaz yok mu?
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Sarı kırmızılılara kötü haber: Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde Alper Yılmaz yok mu?

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde Barış Alper Yılmaz'ın sakatlık durumu endişe yarattı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Lille maçına ağrıları olmasına rağmen çıkan milli futbolcunun karşılaşmanın ardından şikayetlerinin arttığı öğrenildi. Peki, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde Alper Yılmaz oynayamayacak mı? İşte önemli detaylar...

26 yaşındaki oyuncunun derbide forma giyip giyemeyeceği yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı takımın son haftalardaki performansıyla dikkat çeken milli futbolcusunun, Lille karşılaşmasının ardından ağrılarının arttığı belirtildi.

Sarı kırmızılılara kötü haber: Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde Alper Yılmaz yok mu?

AĞRILARINA RAĞMEN SAHAYA ÇIKTI

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Lille maçında ağrıları bulunmasına rağmen fedakârlık yaparak forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın, karşılaşma sonrasında şikâyetlerinin arttığı ortaya çıktı.Sarı-kırmızılı takımın önemli isimleri arasında yer alan 26 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu, Fenerbahçe derbisi öncesinde belirsizliğe neden oldu.

DERBİDE OYNAYABİLECEK Mİ?

Sabah'ın haberine göre Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe karşısında forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı. Milli futbolcunun durumunun yapılacak tetkiklerle değerlendirileceği ve derbide oynayıp oynamayacağına ilişkin son kararın bu kontrollerin ardından verileceği belirtildi.

11 MAÇTA 2 GOLE KATKI

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 11 karşılaşmada forma giydi. Milli futbolcu, söz konusu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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