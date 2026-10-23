  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Salah'dan 13 yıl sonra bir ilk!

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Salah'dan 13 yıl sonra bir ilk!

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts karşısında da gol sevinci yaşadı. Karşılaşmanın 32. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Salah, bordo-mavili formayla 10. golüne ulaştı. Mısırlı futbolcu, ayrıca Trabzonspor'un Avrupa kupalarında 2013 yılından bu yana penaltıdan gol atan ilk oyuncusu oldu.

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Salah'dan 13 yıl sonra bir ilk!
Yayınlanma:

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Salah'dan 13 yıl sonra bir ilk!

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts karşısında da gol sevinci yaşadı. Karşılaşmanın 32. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Salah, bordo-mavili formayla 10. golüne ulaştı. Mısırlı futbolcu, ayrıca Trabzonspor'un Avrupa kupalarında 2013 yılından bu yana penaltıdan gol atan ilk oyuncusu oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya temsilcisi Hearts'ı ağırlayan Trabzonspor'da Muhammed Salah, gol yollarındaki etkili performansını sürdürdü. Mısırlı yıldız, karşılaşmanın ilk yarısında kazandırdığı golle hem takımını öne geçirdi hem de dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Salah'dan 13 yıl sonra bir ilk!

PENALTIDA HATA YAPMADI

Trabzonspor, Hearts karşısında mücadelenin 30. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Muhammed Salah, 32. dakikada yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Mısırlı futbolcunun golüyle bordo-mavililer, rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Salah, bu golle birlikte Trabzonspor forması altında 10. kez fileleri havalandırdı.

2013 YILINDAN SONRA BİR İLK

Muhammed Salah, Hearts karşısında attığı penaltı golüyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki 13 yıllık hasretine de son verdi. Bordo-mavili takımda Avrupa kupalarında penaltıdan son golü, Ağustos 2013'te FK Kukesi karşısında Adrian Mierzejewski kaydetmişti. Salah, Polonyalı futbolcunun ardından Avrupa kupalarında penaltı golü atan ilk Trabzonsporlu oyuncu oldu.

Bovling makinesi can aldı: 28 yaşındaki Melike'nin dikkat çeken ölümü!Bovling makinesi can aldı: 28 yaşındaki Melike'nin dikkat çeken ölümü!

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi 7 büyüklüğünde depremle sallandı!Çin'in Tibet Özerk Bölgesi 7 büyüklüğünde depremle sallandı!

Sergen Yalçın ayağının tozuyla yeni kadro için isim verdi!Sergen Yalçın ayağının tozuyla yeni kadro için isim verdi!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Spor
Sarı kırmızılılara kötü haber: Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde Alper Yılmaz yok mu?
Sarı kırmızılılara kötü haber: Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde Alper Yılmaz yok mu?
Fenerbahçe-Prag maçı sonrası eleştiri yağmuru! Nihat Kahveci: Bugün istifa et hocam!...
Fenerbahçe-Prag maçı sonrası eleştiri yağmuru! Nihat Kahveci: Bugün istifa et hocam!...
TFF'den sürpriz Sergen Yalçın çıkışı: Milli Takım için teklif!
TFF'den sürpriz Sergen Yalçın çıkışı: Milli Takım için teklif!
TFF'de yeni teknik direktör belli oldu mu? Milli Takım'ın başına sürpriz isim!
TFF'de yeni teknik direktör belli oldu mu? Milli Takım'ın başına sürpriz isim!
Avrupa'da Beşiktaş ve Trabzonspor rüzgarı esecek: İşte, o maçların muhtemel 11'leri
Avrupa'da Beşiktaş ve Trabzonspor rüzgarı esecek: İşte, o maçların muhtemel 11'leri
TFF'deki görevinden istifa etmişti: Lale Cander'den İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında çarpıcı açıklamalar!
TFF'deki görevinden istifa etmişti: Lale Cander'den İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında çarpıcı açıklamalar!
Galatasaray- Barcelona maçına saatler kaldı: Okan Buruk'tan son dakika Osimhen kararı!
Galatasaray- Barcelona maçına saatler kaldı: Okan Buruk'tan son dakika Osimhen kararı!