Fenerbahçe-Prag maçı sonrası eleştiri yağmuru! Nihat Kahveci: Bugün istifa et hocam!...

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi. Kahveci, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'a istifa çağrısında bulundu.

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve 2-2 sona eren Fenerbahçe-Slavia Prag maçını Kontraspor'da değerlendirdi. Kahveci, teknik direktör İsmail Kartal'a tepki gösterirken, istifa etmesini istedi.

İşte Nihat Kahveci'nin sözlerinden öne çıkanlar:

'BUGÜN İSTİFA ET HOCAM!'

İstifa konusu üzerinden İsmail Kartal'a yüklenen Nihat Kahveci, "Dakika 11, 2-0 öndesin iç sahada, seyircinin önünde. 2 tane de muhteşem gol atmışsın. Oğuz sol ayakla çatala vurmuş, Greenwood kontrol etmiş, vurmuş, çok güzel gol. Aman Allah'ım ne kadar rahat. Zaten favori Fenerbahçe yahu! Maç sonu 2-2! Yazık ya! İsmail hoca istifa diye tribün inliyor değil mi? Neden inliyor? Roma maçında taraftarlar keyif yaparken maç bitti, İsmail Kartal'ın istifasını dinledi. Bugün et hocam, bugün et!" ifadelerini kullandı.

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'GERÇEKTEN YORULDUM'

Yenilen ilk goldeki basit hatası nedeniyle Guendouzi'yi eleştiren Kahveci, "Gerçekten yoruldum. Bugün dakika 11, muhteşem maç, ne güzel goller diyorum... Abi sen 2-0'dan 2-2'ye nasıl getiriyorsun. Guendouzi sen o topu nasıl kaptırıyorsun, sana ne oldu ya! Bu seviyede bu basit hatalar nedir!" şeklinde konuştu.

'BARCELONA'YI YENSE SONRAKİ MAÇ YİNE SIKINTI'

Ayrılık konusunun İsmail Kartal'ın yakasını bırakmayacağını öne süren ünlü yorumcu, "Bugün olmaz, yarın olmaz, 2 hafta, 1 ay ya da 1 yıl... Kesin olur. Ben doğdum doğalı bunu görüyorum. Bu iş böyle. İsmail Hoca değil Galatasaray'ı, Barcelona'yı da yense bir sonraki maç yine sıkıntı." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Haber7

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