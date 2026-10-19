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TFF'den sürpriz Sergen Yalçın çıkışı: Milli Takım için teklif!

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın’a teklif yaptı. A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktörlük koltuğu için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TFF'den sürpriz Sergen Yalçın çıkışı: Milli Takım için teklif!
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TFF'den sürpriz Sergen Yalçın çıkışı: Milli Takım için teklif!

Son dakika haber... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın’a teklif yaptı.
A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktörlük koltuğu için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

A Spor’un haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın’a teklif yaptı.

TFF'den sürpriz Sergen Yalçın çıkışı: Milli Takım için teklif!

TFF'DEN YARIN KARAR ÇIKACAK

Milli takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı merakla beklenirken, gözler TFF Yönetim Kurulu’na çevrildi. Nihai kararın, yarın gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısının ardından verilmesi bekleniyor.

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